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novi mandat za pašinjana?

Povratak Rusiji ili zaokret prema Europi? Armenija danas izlazi na ključne izbore

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Hina
|
07. lip. 2026. 08:03
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Armenija
KAREN MINASYAN / AFP

U Armeniji se u nedjelju održavaju pomno praćeni parlamentarni izbori, a premijer Nikol Pašinjan nada se osigurati još jedan petogodišnji mandat u jeku napetosti s Rusijom.

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Oko 2,5 milijuna birača ima pravo glasa u toj južnokavkaskoj republici, koja je zadnjih godina proširila veze s Europskom unijom, na veliko nezadovoljstvo Moskve.

Glavne točke sporenja su budući odnosi s dugogodišnjim protivnikom Azerbajdžanom i njegovim pokroviteljem Turskom, kao i stav Armenije u sukobu između Rusije i Zapada.

Godine 2023. Erevan je pretrpio bolan poraz u sukobu oko sporne regije Gorski Karabah.

Više od 100. 000 etničkih Armenaca bilo je prisiljeno pobjeći nakon što je Azerbajdžan nasilno osvojio teritorij, a oporba je optužila Pašinjana za izdaju nacionalnih interesa.

Još jedna točka sporenja je približavanje EU-u, koje je premijer učvrstio zakonom 2025.

To je dovelo Erevan do zaoštravanja odnosa s Moskvom.

Međutim, još je neizvjesno hoće li prijetnje Kremlja i mjere koje je poduzela ruska vlada, poput zabrane uvoza armenskog cvijeća i prehrambenih proizvoda, pomoći ili odmoći proruskoj oporbi u zemlji.

Pašinjan je dobio potporu američke vlade pod predsjednikom Donaldom Trumpom.

Državni tajnik Marco Rubio posebno je posjetio Erevan kako bi potpisao sporazum o bilateralnoj suradnji.

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Teme
nikol pašinjan armenija erevan izbori u armeniji rusko-armenski odnosi

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