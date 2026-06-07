Čeka nas sunčana i topla nedjelja, ali promjena vremena stiže uskoro

Vjetar na kopnu uglavnom slab, a duž obale umjeren, na otvorenom moru i otocima i jak sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu bura. Najviša temperatura većinom između 26 i 30 Celzijevih stupnjeva, a temperatura mora se drži između 20 i 22°C. Ako ćete dan provesti na otvorenom, imajte na umu vrlo visok UV indeks, osobito između 10 i 17 sati.