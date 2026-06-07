Vremenska prognoza
Čeka nas sunčana i topla nedjelja, ali promjena vremena stiže uskoro
Donosimo vam vremensku prognozu Kristijana Božarova.
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Nedjeljno jutro je svanulo vedro, po kotlinama unutrašnjosti rano jutros je bilo mjestimične magle. Nastavak dana nam donosi obilje sunčanog i toplog ranoljetnog vremena. U popodnevnim satima mala je mogućnost za kraći lokalni pljusak na krajnjem sjeveru unutrašnjosti i ponegdje u unutrašnjosti Dalmacije (šire sinjsko područje).
Vjetar na kopnu uglavnom slab, a duž obale umjeren, na otvorenom moru i otocima i jak sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu bura. Najviša temperatura većinom između 26 i 30 Celzijevih stupnjeva, a temperatura mora se drži između 20 i 22°C. Ako ćete dan provesti na otvorenom, imajte na umu vrlo visok UV indeks, osobito između 10 i 17 sati.
Prvi dan novog tjedna obilježit će većinom sunčano, suho i vruće vrijeme. Sutra će popodnevna temperatura u cijeloj zemlji biti oko 30 stupnjeva u hladu. Utorak počinje slično, ali u popodnevnim i večernjim satima na sjeverozapadu unutrašnjosti može biti jačih grmljavinskih pljuskova. To će biti najava promjenjive i svježije druge polovice tjedna.
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