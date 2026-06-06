ŠTETA TOTALNA, POMOĆ NIKAKVA
Vlasnik vozila uništenog u nevremenu neće dobiti novčanu pomoć. Grad Zagreb: "Razumijemo situaciju, ali..."
Početkom tjedna pisali smo o tome kako je u olujnom nevremenu u Zagrebu 26. ožujka vjetar srušio stablo na osobni automobil parkiran na javnom parkiralištu u Podsusedu.
Vlasnik potpuno uništenog automobila, M.K.A. iz Gornje Bistre obratio se Gradu Zagrebu prijavom na "Javni poziv za dostavu dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za dodjelu novčane pomoći za sanaciju oštećenja nastalih na imovini zbog nevremena na području Grada Zagreba od 26. do 28. ožujka 2026" objavljen OVDJE početkom svibnja, a koji je trajao do ovog četvrtka, 4. lipnja.
Nije iz Zagreba pa ne ispunjava uvjet
No već nakon prijave štete putem web aplikacije Grada Zagreba M.K.A. (podaci poznati redakciji) dobio je odgovor iz kojega biva jasno da ne može računati na novčanu pomoć za totalnu štetu nastalu na svome vozilu jer nema ni boravište ni prebivalište u Gradu Zagrebu, što je jedan od tri uvjeta za dobivanje te pomoći. Ne vrijedi mu ni činjenica da on i supruga rade u Zagrebu i da im je automobil imao zagrebačke registracijske oznake.
"Dolazimo svaki dan automobilom u Zagreb iz obližnje Gornje Bistre, a usto se držimo onoga što su puno puta preporučili gradonačelnik Tomašević i ljudi iz Poglavarstva pa automobil ostavimo na parkiralištu u Podsusedu i onda koristimo javni prijevoz, odnosno otamo idemo vlakom do centra grada", rekao nam je M.K.A. kojemu je neshvatljivo da se u takvim situacijama dijeli ljude.
U međuvremenu smo dobili odgovor Grada na pitanja postavljena o konkretnom slučaju ovog Bistranina, koji prenosimo u cijelosti.
"Novčana pomoć nije naknada štete"
"Kao i nakon olujnog nevremena u srpnju 2023. godine, Grad Zagreb i za štete nastale u ožujku 2026. godine osigurava novčanu pomoć u visini od 70 posto procijenjene štete, odnosno do 15.000 eura za stambene objekte i do 5.000 eura za osobna vozila, uz ispunjavanje uvjeta propisanih Odlukom Gradske skupštine. Jedan od uvjeta je, kao i u 2023., prebivalište na području Grada Zagreba. Naime, novčana pomoć koju Grad Zagreb dodjeljuje temeljem Odluke nije naknada štete niti predstavlja utvrđivanje odgovornosti za pojedini događaj, već je riječ o posebnoj novčanoj pomoći koju Grad Zagreb osigurava svojim građanima iz vlastitog proračuna. Pitanje eventualne odgovornosti za nastanak štete ovisi o konkretnim okolnostima svakog pojedinog slučaja te se može utvrđivati kroz odgovarajuće postupke pred nadležnim tijelima, osiguravajućim društvima ili sudovima."
"Grad nastoji pomoći svojim građanima"
"Potrebno je istaknuti da prihodi od poreza na dohodak predstavljaju jedan od ključnih izvora financiranja proračuna jedinica lokalne samouprave, pa tako i Grada Zagreba. Građani koji imaju prijavljeno prebivalište ili boravište na području Grada Zagreba kroz porezni sustav neposredno sudjeluju u financiranju gradskog proračuna i javnih usluga te Grad Zagreb nastoji, sukladno svojim financijskim mogućnostima, pružiti pomoć svojim građanima u situacijama koje značajno utječu na kvalitetu njihovog života i sigurnost njihove imovine.
Razumijemo situaciju osoba koje svakodnevno dolaze raditi u Zagreb te činjenicu da su i neke od njih pretrpjele štetu tijekom nevremena. Međutim, predmetna mjera nije osmišljena kao sustav obeštećenja svih osoba koje su se u trenutku nevremena nalazile na području grada, nego kao novčana pomoćkoju Grad Zagreb financira iz vlastitog proračuna za svoje stanovnike."
Vlasnik vozila: To je totalno promašeno
Na koncu, iz Grada dodatno napominju da za olujno nevrijeme koje je pogodilo Zagreb od 26. do 28. ožujka 2026. nisu bili ispunjeni zakonski uvjeti za proglašenje prirodne nepogode sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda.
"Važno je istaknuti kako i u slučajevima kada su uvjeti za proglašenje prirodne nepogode ispunjeni, pomoć predviđena zakonom u pravilu iznosi do 5 posto procijenjene štete", napomenuli su na kraju.
"Favorizira se građane Zagreba naspram drugih koji su u to vrijeme također bili nekim poslom u Zagrebu i pretrpjeli sličnu štetu na svojoj imovini kao i Zagrepčani. To je totalno promašeno", rekao nam je vlasnik uništenog vozila reagirajući na objašnjenje Grada.
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