Vlasnik vozila uništenog u nevremenu neće dobiti novčanu pomoć. Grad Zagreb: "Razumijemo situaciju, ali..."

"Kao i nakon olujnog nevremena u srpnju 2023. godine, Grad Zagreb i za štete nastale u ožujku 2026. godine osigurava novčanu pomoć u visini od 70 posto procijenjene štete, odnosno do 15.000 eura za stambene objekte i do 5.000 eura za osobna vozila, uz ispunjavanje uvjeta propisanih Odlukom Gradske skupštine. Jedan od uvjeta je, kao i u 2023., prebivalište na području Grada Zagreba. Naime, novčana pomoć koju Grad Zagreb dodjeljuje temeljem Odluke nije naknada štete niti predstavlja utvrđivanje odgovornosti za pojedini događaj, već je riječ o posebnoj novčanoj pomoći koju Grad Zagreb osigurava svojim građanima iz vlastitog proračuna. Pitanje eventualne odgovornosti za nastanak štete ovisi o konkretnim okolnostima svakog pojedinog slučaja te se može utvrđivati kroz odgovarajuće postupke pred nadležnim tijelima, osiguravajućim društvima ili sudovima."