Zahladili odnosi Vučića i Moskve? "Putinu sam rekao - evo popisa, u čemu je problem?"

„Razgovarao sam s Putinom na sastanku u Pekingu i pokazao mu popis zemalja izvoza i rekao: ‘Evo popisa, u čemu je problem?’ On je onda pokazao na Poljsku, ali tamo je išlo samo streljivo za lovačke puške. Ali da, bilo je izvoza u Češku, u Veliku Britaniju i još nekoliko zemalja. I na kraju je završilo u Ukrajini“, priča Vučić.