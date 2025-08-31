UTIŠAVANJE MEDIJA UM-a
Zanima li međunarodnu zajednicu vladavina prava i demokracija u Srbiji ili je novac na prvom mjestu?
Država pokušava zaobilaznim putem, preko United grupe, utišati televizijske kanale i dnevni tisak United Medije. Taj put mogao bi biti i nezakonit jer se na njemu uočavaju principi nelojalne konkurencije. Uočava se i to da je predsjednik znao što se događa iza kulisa, pa se postavlja pitanje – je li bio umiješan i u neke druge, krupnije afere?
Kao da nije riječ o njegovoj kompaniji, kao da nije riječ o njezinu biznisu koji ostvaruje rekordne rezultate, glavni direktor United grupe obećao je konkurentu – državnom Telekomu – slabljenje United Medije, i njezinih kanala N1 i Nove.
"Moram učiniti tu kompaniju vrlo malom u Srbiji, ako razumiješ što mislim, i odvojiti je. Treba mi vremena za to i to je ono što smo se dogovorili. Znaš, kad smo se rukovali, sada smo zajedno", rekao je glavni direktor United grupe Stan Miller.
U onome što smo čuli postoje elementi svugdje u svijetu zabranjene "insajderske trgovine", objašnjava novinar Branko Čečen.
Ali, biznis se ne brine za zakone kada je riječ o profitu.
"Međutim, u zapadnim zemljama vrlo je jasno da mediji, iako su biznis, u isto vrijeme imaju i ogromnu društvenu odgovornost i ovako nešto bi bio ogroman skandal i nešto strogo nedopušteno u svim razvijenim zemljama Europe", kaže Čečen.
A kada se na sve doda da je "pakleni plan" skovan kako bi se zadovoljio lider jedne države…
"Razumijem da te predsjednik zvao i da je vrlo uznemiren i to razumijem. Ali, moram pronaći način da to učinim brzo", rekao je Stan Miller.
"Moje je mišljenje da ovo nije poslovni aranžman, ili barem ne u potpunosti poslovni. Da je ovo aranžman u kojem su političke potrebe režima, prije svega Aleksandra Vučića, da utiša N1 i Novu S, da onemogući građanima da u stvarnom vremenu vide što se događa na ulicama i da je sve to, čini mi se, uračunato u cijenu", kaže Čečen.
Ovisno o tome kako je nastao i može li se koristiti u nekom sudskom postupku, snimak je potencijalni dokaz kako je Vučić kontrolirao i druge događaje izvan svojih ovlasti, objašnjava sudac Miodrag Majić.
"Ako su vjerno prenesene činjenice u tom razgovoru, to bi onda moglo značiti da je razumno očekivati kako je predsjednik Republike i u mnogim drugim područjima vršio sličan utjecaj te bi mu sutra bilo vrlo teško objašnjavati da, primjerice, nije znao za mnogo krupnije stvari koje su se događale u zemlji, a koje su bile također predmet afera", smatra Majić.
Svakako, dokaz je za javnost, domaću i stranu.
Zapadni mediji tek trebaju obratiti pozornost na to kakve je poslove, pod utjecajem srpskog državnog vrha, sklopio investicijski fond BC Partners, u čijem su portfelju United grupa i United Media, konstatira analitičar međunarodnih odnosa Mirko Dautović.
"Dakle, Financial Times, odluči li se na to… znate, oni nisu skloni prozivati investicijske fondove za etičnost, jer je poznato da im je prioritet profit, no ako to učine, to će biti velika sramota za BC Partners", kaže Dautović.
Sada je samo pitanje zanima li međunarodnu zajednicu vladavina prava, građanske slobode i demokracija u Srbiji.
Ili je novac na prvom mjestu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare