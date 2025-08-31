Prosvjed srpske dijaspore ispred BC Partnersa: "Ne dopustiti daljnje urušavanje medijskih sloboda u Srbiji"

Ispred zgrade kompanije BC Partners u New Yorku predstavnici srpske dijaspore održali su prosvjed tražeći od ove kompanije da ne dopusti daljnje urušavanje medijskih sloboda u Srbiji.
Prosvjed je trajao sat vremena i protekao mirno, a okupljeni su zatražili da se ne dopusti da preostali slobodni mediji dođu pod državnu kontrolu.
Sudionici prosvjeda u razgovoru su prenijeli da bi eventualna smjena direktorice United Medije Aleksandre Subotić pokrenula proces promjene uredničke strukture N1, Nove, Danasa, Radara i drugih medija, što bi dovelo do dodatnog urušavanja slobode medija u Srbiji.
Okupljeni na prosvjedu izrazili su solidarnost s medijima i novinarima čije bi funkcioniranje i radna mjesta mogla biti ugrožena.
Kako je iz New Yorka izvijestio novinar Milan Nešić, na prosvjedu se govorilo i o hrabrosti i nepokolebljivosti novinara United Medije u prenošenju atmosfere s ulica Srbije u trenucima prosvjeda koji traju već mjesecima.
