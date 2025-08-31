Oglas

Prosvjed srpske dijaspore ispred BC Partnersa: "Ne dopustiti daljnje urušavanje medijskih sloboda u Srbiji"

N1 Srbija
31. kol. 2025. 20:19

Ispred zgrade kompanije BC Partners u New Yorku predstavnici srpske dijaspore održali su prosvjed tražeći od ove kompanije da ne dopusti daljnje urušavanje medijskih sloboda u Srbiji.

Prosvjed je trajao sat vremena i protekao mirno, a okupljeni su zatražili da se ne dopusti da preostali slobodni mediji dođu pod državnu kontrolu.

prosvjed united media
Ustupljena fotografija

Sudionici prosvjeda u razgovoru su prenijeli da bi eventualna smjena direktorice United Medije Aleksandre Subotić pokrenula proces promjene uredničke strukture N1, Nove, Danasa, Radara i drugih medija, što bi dovelo do dodatnog urušavanja slobode medija u Srbiji.

Okupljeni na prosvjedu izrazili su solidarnost s medijima i novinarima čije bi funkcioniranje i radna mjesta mogla biti ugrožena.

Kako je iz New Yorka izvijestio novinar Milan Nešić, na prosvjedu se govorilo i o hrabrosti i nepokolebljivosti novinara United Medije u prenošenju atmosfere s ulica Srbije u trenucima prosvjeda koji traju već mjesecima.

BC Partners New York United Group United Media prosvjed srpska dijaspora

