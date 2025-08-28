Nova.rs doznaje: Mogući novi direktor kompanije United Media je Brent Sadler

Odluka je, kako saznaje Nova.rs, dogovorena i prije nego što je istraživački portal OCCRP otkrio da je novi direktor United Grupe dogovarao sa direktorom Telekoma smjenu Aleksandre Subotić, jer, kako se čuje na audio snimci – promjene od direktora BC Partners za Europu Nikosa Stathopoulosa traži osobno Aleksandar Vučić. Dovođenje Sadlera, kako saznaju, upravo je dio tog ugovorenog aranžmana o promjenama.