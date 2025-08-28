Nova.rs doznaje: Mogući novi direktor kompanije United Media je Brent Sadler

Prema pouzdanim informacijama do kojih je došla Nova, novi direktor United Grupe Stan Miller odlučio je izvršiti hitne promjene u kompaniji United Media i imenovati 75-godišnjeg britanskog novinara Brenta Sadlera kao glavnu osobu za medije u Srbiji.
Oglas
Odluka je, kako saznaje Nova.rs, dogovorena i prije nego što je istraživački portal OCCRP otkrio da je novi direktor United Grupe dogovarao sa direktorom Telekoma smjenu Aleksandre Subotić, jer, kako se čuje na audio snimci – promjene od direktora BC Partners za Europu Nikosa Stathopoulosa traži osobno Aleksandar Vučić. Dovođenje Sadlera, kako saznaju, upravo je dio tog ugovorenog aranžmana o promjenama.
Povodom ovih informacija, Nova.rs je pisala i Sadleru, koji do objavljivanja ovog teksta nije odgovorio na pitanja. O istim saznanjima jučer je govorio i Željko Bodrožić, predsjednik NUNS-a.
Sadler, nekadašnji ratni izvjestitelj CNN-a, svojedobno je bio direktor uredničkog kolegija N1, ali je napustio tu televiziju 2019. godine. Telekom Srbija angažirao ga je kao neformalnog savjetnika pri pokretanju Euronewsa u Beogradu, a u međuvremenu, nakon njegovog odlaska s N1 – SNS dužnosnici, predvođeni Goranom Vesićem, isticali su njegovu "hrabrost" da optuži Šolaka da utječe na program N1.
Stranica "Antidot“ godinama ga promovira kao dokaznog svjedoka kako se "dirigirano" uređuje program N1, tvrdeći da je upravo Sadler rukovodstvu CNN-a ukazivao na navodna kršenja novinarskih standarda u korist oporbe, za što je optužio Šolaka.
Od trenutka kada je grčki biznismen Nikos Stathopoulos preuzeo potpunu kontrolu nad United Grupom i uklonio iz rukovodstva osnivače i manjinske suvlasnike Dragana Šolaka i Viktoriyu Boklag, urednici i novinari United Medije više su puta javno upozoravali na stvarnu opasnost od urušavanja njihove neovisnosti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas