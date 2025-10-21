Zatvaranje trgovina diljem Srbije zbog Vučićeve odluke o maržama

Lanac trgovina Gomex je, kako saznaje Vreme, već zatvorio tri prodavaonice u Novom Pazaru, jednu u Čačku i dvije na Zlatiboru. Prije toga je iz tvrtke otišao osnivač Goran Kovačević, poznat javnosti kao čovjek koji je uvijek otvoreno govorio ono što misli. Iako je službeno objavljeno da se povukao, izvori navode da je otišao pod pritiskom, jer se nije slagao s aktualnom ekonomskom politikom države i javno ju je komentirao, piše Vreme.