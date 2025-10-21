Zatvaranje trgovina diljem Srbije zbog Vučićeve odluke o maržama

Gotovo svi veliki trgovački lanci planiraju zatvaranje trgovina diljem Srbije, što je izravna posljedica Vučićevih ekonomskih mjera o ograničenju marži, piše Vreme. Očekuje se otpuštanje nekoliko stotina radnika.
Oglas
Državna odluka o ograničenju trgovačkih marži
Prema pisanju portala Vreme, gotovo svi veliki trgovački lanci koji posluju u Srbiji odlučili su zatvoriti pojedine poslovnice, a prema izvorima lista, nekoliko stotina ljudi moglo bi ostati bez posla. Sve to rezultat je državne odluke o ograničenju trgovačkih marži.
Lanac trgovina Gomex je, kako saznaje Vreme, već zatvorio tri prodavaonice u Novom Pazaru, jednu u Čačku i dvije na Zlatiboru. Prije toga je iz tvrtke otišao osnivač Goran Kovačević, poznat javnosti kao čovjek koji je uvijek otvoreno govorio ono što misli. Iako je službeno objavljeno da se povukao, izvori navode da je otišao pod pritiskom, jer se nije slagao s aktualnom ekonomskom politikom države i javno ju je komentirao, piše Vreme.
Zatvara se 15 trgovina do kraja mjeseca
Gomex će, prema informacijama, nastaviti s rezanjem troškova te će do studenog zatvoriti ukupno 15 trgovina, najviše u Kragujevcu, Novom Pazaru i Smederevskoj Palanci, a jedna trgovina bit će zatvorena i u Beogradu.
Sličnu strategiju, prema neslužbenim informacijama, primjenjuju i drugi trgovački lanci – DIS zatvara prodavaonicu u centru Beograda i još dva objekta u drugim gradskim općinama. Merkator će do kraja godine zatvoriti više desetaka objekata, pri čemu će otpustiti ili prerasporediti veliki broj zaposlenih, dok Delez planira zatvoriti deset svojih trgovina.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas