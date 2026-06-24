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FOTO / Evo kakve su majice hrvatski igrači obukli nakon pobjede nad Panamom

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24. lip. 2026. 03:37
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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group L - Panama v Croatia IMAGN IMAGES via Reuters/John E Sokolowski
JOHN E SOKOLOWSKI IMAGN IMAGES via Reuters

Hrvatska nogometna reprezentacija pogotkom Ante Budimira slavila je protiv Paname u ključnoj utakmici Svjetskog prvenstva. Utakmicu će posebno pamtiti i naš kapetan Luka Modrić, kojem je ovo bio čak 200. reprezentativni nastup za "Vatrene".

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Specijalnu priliku obilježili su - specijalnim majicama. Nakon utakmice svi igrači su obukli posebne majice s Modrićevim likom na kojima piše broj 200 te natpis "infinite legacy", odnosno "beskonačna ostvaština".

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group L - Panama v Croatia IMAGN IMAGES via Reuters/John E Sokolowski
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group L - Panama v Croatia REUTERS/Thomas Mukoya
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group L - Panama v Croatia REUTERS/Thomas Mukoya
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Teme
hrvatska nogometna reprezentacija luka modrić sp 2026. sp2026 svjetsko nogometno prvenstvo

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