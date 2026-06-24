FOTO / Evo kakve su majice hrvatski igrači obukli nakon pobjede nad Panamom

JOHN E SOKOLOWSKI IMAGN IMAGES via Reuters

Hrvatska nogometna reprezentacija pogotkom Ante Budimira slavila je protiv Paname u ključnoj utakmici Svjetskog prvenstva. Utakmicu će posebno pamtiti i naš kapetan Luka Modrić, kojem je ovo bio čak 200. reprezentativni nastup za "Vatrene".

Podijeli

Oglas

Specijalnu priliku obilježili su - specijalnim majicama. Nakon utakmice svi igrači su obukli posebne majice s Modrićevim likom na kojima piše broj 200 te natpis "infinite legacy", odnosno "beskonačna ostvaština".

+ 1 Pogledajte Galeriju JOHN E SOKOLOWSKI IMAGN IMAGES via Reuters Manje JOHN E SOKOLOWSKI IMAGN IMAGES via Reuters Više REUTERS/Thomas Mukoya Manje REUTERS/Thomas Mukoya Više REUTERS/Thomas Mukoya Manje REUTERS/Thomas Mukoya Više JOHN E SOKOLOWSKI IMAGN IMAGES via Reuters Manje JOHN E SOKOLOWSKI IMAGN IMAGES via Reuters Više / 4