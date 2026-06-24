POVIJESNI JUBILEJ
FOTO / Evo kakve su majice hrvatski igrači obukli nakon pobjede nad Panamom
Hrvatska nogometna reprezentacija pogotkom Ante Budimira slavila je protiv Paname u ključnoj utakmici Svjetskog prvenstva. Utakmicu će posebno pamtiti i naš kapetan Luka Modrić, kojem je ovo bio čak 200. reprezentativni nastup za "Vatrene".
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Specijalnu priliku obilježili su - specijalnim majicama. Nakon utakmice svi igrači su obukli posebne majice s Modrićevim likom na kojima piše broj 200 te natpis "infinite legacy", odnosno "beskonačna ostvaština".
JOHN E SOKOLOWSKI IMAGN IMAGES via ReutersViše
REUTERS/Thomas MukoyaViše
REUTERS/Thomas MukoyaViše
JOHN E SOKOLOWSKI IMAGN IMAGES via ReutersViše
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