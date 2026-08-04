Pihtije, škembići i boranija na suho. Znate li za ova zaboravljena jela iz Jugoslavije?

Jela iz vremena stare Jugoslavije često su hranila cijelu obitelj iz jednog lonca, uz jednostavne sastojke i prilagodbu namirnicama koje su se nalazile u smočnici. Iako su neka od njih danas gotovo iščeznula, njihov nestanak nije posljedica okusa, već promjena u odnosu prema iznutricama, svinjskoj masti i dugotrajnom kuhanju.