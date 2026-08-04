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SPECIJALITETI IZ PROŠLOSTI

Pihtije, škembići i boranija na suho. Znate li za ova zaboravljena jela iz Jugoslavije?

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N1info
|
04. kol. 2026. 16:48
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hrana
Ilustracija je generirana AI-jem

Jela iz vremena stare Jugoslavije pripremala su se od dostupnih namirnica, bez brojnih začina i skupih sastojaka, no mnoga od njih danas su gotovo zaboravljena.

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Jela iz vremena stare Jugoslavije često su hranila cijelu obitelj iz jednog lonca, uz jednostavne sastojke i prilagodbu namirnicama koje su se nalazile u smočnici. Iako su neka od njih danas gotovo iščeznula, njihov nestanak nije posljedica okusa, već promjena u odnosu prema iznutricama, svinjskoj masti i dugotrajnom kuhanju.

Nekada se gotovo nijedan dio životinje nije bacao, a ručak se pripremao od onoga što je bilo dostupno u kući.

Među zaboravljenim jelima su pihtije, škembići u umaku, pohani mozak, boranija na suho, juha od poriluka, kruh sa svinjskom mašću te žumanjak umućen sa šećerom, piše Krstarica.

Pihtije i škembići tražili su vrijeme i strpljenje

Pihtije su se pripremale od svinjskih nogica, ušiju, repa i kostiju koje su se kuhale u velikom loncu. Sve se satima krčkalo na štednjaku, a miris češnjaka širio se kućom. Ohlađena tekućina potom se ulijevala u tanjure i čekala posebne prigode poput slava.

Drugačija priča bili su škembići u gustom, crvenom umaku, koji su nekoć bili razlog za odlazak u gostionicu. Danas ih restorani rijetko nude jer njihova priprema dugo traje, a mlađe generacije često odbija već sam naziv jela.

Pohani mozak nekada je bio cijenjen zbog mekane unutrašnjosti i hrskave korice. Danas ga je teško pronaći u mesnicama, dok svinjska glava više nije čest prizor u rashladnim vitrinama.

Ručak bez mesa nije se smatrao manje vrijednim

Jedno od najviše podcijenjenih jela je boranija na suho. Krumpir, luk, mrkva i boranija pekli su se u tepsiji s tri žlice masti i malo vode. Nije bila samo prilog, već samostalan ručak koji se posluživao uz krišku kruha.

Juha od poriluka imala je prepoznatljive zelene niti koje su plutale u tanjuru. Nekima i danas vraća uspomene na zimsku kuhinju, dok se drugi prisjećaju rečenice: „Pojedite dok je toplo“. Danas ju je potisnula ponuda instant juha.

Žumanjak sa šećerom više nije bezbrižan slatkiš

U samo nekoliko minuta nastajala je gusta, blijeda krema od sirovog žumanjka i šećera. Bila je brza zamjena za kolač, no danas se ne preporučuje djeci ako jaje nije pasterizirano.

Pregled objavljen u časopisu „International Journal of Environmental Research and Public Health“ navodi da kontaminacija jaja salmonelom predstavlja rizik, dok pasterizacija pouzdanije smanjuje opasnost. Istraživanja o sigurnosti sirovih jaja objašnjavaju zašto je ovaj desert izgubio mjesto u dječjoj prehrani.

Kruh i mast bili su užina kojoj se veselilo

Nakon cijelog poslijepodneva provedenog ispred zgrade, kriška kruha sa svinjskom mašću i crvenom paprikom nestajala je u nekoliko minuta. Slatka verzija dobivala je dodatak šećera. Nije bila lagana, ali je sadržavala tri sastojka i nije stvarala ambalažni otpad.

Nisu svi specijaliteti stare Jugoslavije prikladni za povratak na svakodnevni jelovnik. Ipak, boranija na suho ili juha od poriluka pokazuju da i skroman ručak može biti ukusan bez industrijskih dodataka i prepunog hladnjaka.

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