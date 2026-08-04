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EKSTREMNA VRUĆINA

Austriju pogodio najtopliji dan u povijesti mjerenja, u Beču rekordnih 40,8 stupnjeva

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Hina
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04. kol. 2026. 16:58
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ALEX HALADA/AFP

Austrija je oborila svoj temperaturni rekord s 40,8°C izmjerenih na postaji Beč-Stammersdorf, objavila je u utorak meteorološka služba GeoSphere Austria.

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Prethodni od 40,5°C izmjeren je 8. kolovoza 2013. na postaji Bad Deutsch-Altenburg na istoku zemlje.

Austrija je već prošla kroz izuzetno vruć i suh srpanj s nezabilježenim valovima topline, sušom i manjkom padalina koji je na nekim mjestima iznosio 90%, prema GeoSphere Austria.

Zrenje marelica počelo je otprilike dvadeset dana ranije nego što je prosjek u razdoblju 1961.-1991., što pokazuje utjecaj globalnog zatopljenja na vegetacijske cikluse.

"Ovo vrijeme je katastrofa", rekao je za AFP Nasir Dis, 60-godišnji ugostitelj iz Beča. "Nitko ne želi sjesti za stol. Jedino što želimo je zabarikadirati se kod kuće."

Austrija je ovog ljeta također imala najduži toplinski val ikad zabilježen u mjesecu lipnju, s rekordima koji su u prosjeku nadmašili prethodne za 1,4°C.

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Teme
austrija globalno zatopljenje rekordne temperature toplinski val austrija

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