Tadić: Krško je u boljoj poziciji od nuklearki u Mađarskoj i Rumunjskoj jer se vodilo računa o važnoj stvari

"NE Krško ima tornjeve za hlađenje, što jako osigurava situaciju. To su stvari o kojima se vodi računa kada se gradi nuklearka, a ne kad dođu ovakvi problemi. Daleko je jeftinije napraviti nuklearku bez toga, ali stvar je u odgovornosti. Kada se išlo u izgradnju NE Krško (sredinom 1970-ih, nap.a.) ondašnji predstavnici Hrvatske i Slovenije inzistirali su na modernom sustavu hlađenja koji neće previše zagrijavati Savu niti ovisiti o toplinskim oscilacijama kakve sada imamo. U tome je razlika između Krškog i nuklearki u Mađarskoj i Rumunjskoj. Krško je u puno boljoj poziciji jer se na vrijeme vodilo računa o tome", kaže.