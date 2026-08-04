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NUKLEARNI FIZIČAR

Tadić: Krško je u boljoj poziciji od nuklearki u Mađarskoj i Rumunjskoj jer se vodilo računa o važnoj stvari

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Miroslav Filipović
|
04. kol. 2026. 17:39
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tadicnuklearka
Sandra Šimunović/PIXSELL/ilustracija, N1

Toplinski val koji je pogodio velik dio Europe, uključujući Hrvatsku, uz iznimno visoke temperature donio je i ekstremnu sušu zbog koje su vodostaji većine rijeka rekordno niski.

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U utorak je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković gostujući na N1 kazao kako su proteklih dana zabilježene najniže razine Dunava još od 1909. godine, dok je Drava u Osijeku na tri centimetra do povijesnog minimuma.

"Izuzetno je niska razina vodostaja i svih drugih rijeka u Hrvatskoj", upozorio je Đuroković.

Rekordno niski vodostaji i vremenske prognoze u kojima se značajnija kiša ne nazire niti sljedećih desetak dana ugrožavaju i normalan rad nuklearnih elektrana dok potrošnja električne energije, jer su klima-uređaji posvuda u pogonu, također doseže rekordne razine.

Paks i Cernavodă pred prinudnim gašenjem

U ponedjeljak je zbog povijesno niskog vodostaja Dunava u Mađarskoj zamalo bila prinudno isključena nuklearka Paks (na slici ispod), ali taj je scenarij zasad izbjegnut. Na Dunavu je i jedina rumunjska nuklearka Cernavodă čiji je jedan reaktor već isključen. Ondje čak pokušavaju detonacijama eksploziva preusmjeriti tok Dunava kako bi nuklearki osigurali potrebnu vodu za hlađenje reaktora.

REUTERS
Bernadett Szabo/REUTERS

Iako za razliku od Paksa i Cernavode Nuklearna elektrana Krško (NEK) ima sustav rashladnih tornjeva za dodatno hlađenje, istodobno se u Hrvatskoj i Sloveniji postavilo pitanje mogućeg prinudnog i privremenog isključivanja zajedničke nuklearke. Tu je mogućnost u ponedjeljak podgrijao sam NEK objavivši priopćenje o radu nuklearke pri niskom protoku i povišenim temperaturama rijeke Save.

NE Krško: Blizu smo najnepovoljnijem scenariju

U priopćenju je istaknuto kako nuklearka Krško radi punom snagom reaktora uz rad sustava rashladnih tornjeva i poštivanje ograničenja povezanih s rijekom Savom. No napomenuli su kako je protok Save zbog nedostatka oborina nizak, dok je temperatura vode u njoj još uvijek nešto niža nego što je bila tijekom vrhunca prethodnih toplinskih valova.

"NEK mora osiguravati da dnevna prosječna temperatura Save na točki potpunog miješanja u podslapju Hidroelektrane Brežice ne prelazi 28 °C te da prosječno dnevno povećanje temperature ne prelazi 3 °C. I ubuduće ćemo rad elektrane prilagođavati uvjetima te osiguravati poštivanje svih propisanih ograničenja", poručili su.

No najvažnije u tom priopćenju stoji na samom kraju: "NEK je obavijestio nadležne institucije da se približavamo okolnostima u kojima će zbog okolišnih ograničenja povezanih s rijekom Savom biti potrebno smanjiti snagu reaktora, a u najnepovoljnijem scenariju i postupno zaustaviti elektranu."

Protok Save dobar, ali temperatura visoka

Kako piše na stranicama NEK-a, za normalan rad nuklearke bez ograničenja koristi se protok rijeke Save od 25 kubnih metara u sekundi za odvod topline. U utorak oko 13 sati protok je bio 49,4 kubnih metara u sekundi, što je dvaput više od propisanog protoka za normalan rad.

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NE Krško

No prema propisanim ekološkim mjerama, Sava ne bi smjela na tom mjestu biti zagrijana više od tri stupnja Celzijeva. A u ponedjeljak, također oko 13 sati, prirast temperature vode bio je nešto niži od toga - 2,6 stupnjeva Celzijevih.

Na stranicama slovenske Agencije za okoliš objavljuju se podaci o vodostaju i temperaturama rijeka u Sloveniji. Za NE Krško relevantan je vodostaj Save na postaji Čatež I.

Tamo je proteklih dana vodostaj Save varirao od 62 centimetra u subotu pa 56 centimetara u nedjelju i ponedjeljak te ponovno 62 centimetra u utorak. Najviša temperatura Save na toj mjernoj postaji u nedjelju je bila 31,5 stupnjeva Celzijevih, u ponedjeljak 28,8 stupnjeva, a u utorak u 13 sati 27,9 stupnjeva Celzijevih.

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Agencija za okoliš Republike Slovenije

"Pokušava se projicirati problem koji ne postoji"

Stručnjak za nuklearnu energiju Tonči Tadić s Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu ne vidi razloga dramatiziranju oko rada NE Krško.

"Ove dvije nuklearke u Mađarskoj i Rumunjskoj i Krško na različitim su rijekama i pokušava se projicirati problem koji ne postoji", kaže.

Napominje kako se tehnologija hlađenja vode kakvu ima NE Krško drastično razlikuje od onih u Paksu i Cernavodi.

"NE Krško ima tornjeve za hlađenje, što jako osigurava situaciju. To su stvari o kojima se vodi računa kada se gradi nuklearka, a ne kad dođu ovakvi problemi. Daleko je jeftinije napraviti nuklearku bez toga, ali stvar je u odgovornosti. Kada se išlo u izgradnju NE Krško (sredinom 1970-ih, nap.a.) ondašnji predstavnici Hrvatske i Slovenije inzistirali su na modernom sustavu hlađenja koji neće previše zagrijavati Savu niti ovisiti o toplinskim oscilacijama kakve sada imamo. U tome je razlika između Krškog i nuklearki u Mađarskoj i Rumunjskoj. Krško je u puno boljoj poziciji jer se na vrijeme vodilo računa o tome", kaže.

tonči tadić
N1 Hrvatska

Tadić smatra kako situacije s niskim vodostajima i visokim temperaturama neće dovesti u pitanje potrebu za nuklearnom energijom u Europi.

"Samo će se morati voditi računa o tome da će toplinskih valova biti sve više i da će u nuklearkama to trebati rješavati tornjevima za hlađenje. Nije to ništa neuobičajeno. Većina nuklearnih elektrana pa i termoelektrana ima tu tehnologiju", kazao je Tadić.

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