Mundijal 2026.
FOTO / Spektaklom u Meksiku otvoreno Svjetsko prvenstvo: "Ljudi svijeta – dobrodošli!"
„Mi smo nacija raznolikosti, baštine i ponosa”, poručio je spiker okupljenima dok su tradicionalni i suvremeni plesači okruživali golemu repliku trofeja Svjetskog prvenstva.
„Nogomet nosi isti otkucaj srca – ujedinjuje narode.”
Poruka je izrečena tijekom ceremonije otvaranja Svjetskog prvenstva 2026. u Meksiku, uz spoj tradicionalnih meksičkih kulturnih elemenata i modernih scenskih nastupa, naglašavajući ulogu nogometa kao globalnog jezika koji povezuje ljude različitih kultura, država i identiteta.
AP Photo/Natacha Pisarenko
AP Photo/Natacha Pisarenko
AP Photo/Natacha Pisarenko
AP Photo/Natacha Pisarenko
AP Photo/Natacha Pisarenko
AP Photo/Natacha Pisarenko
Na Estadio Azteca nastupali su, redom, pjevači Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules i Mana, a najveće oduševljenje izazvala je Shakira, koja je razbuktala strasti na najvećem stadionu Latinske Amerike.
Ceremoniju su, nakon kolumbijske pjevačice, zatvorili Burna Boy i Dai Dai. Podsjetimo, sutra i prekosutra čekaju nas još dvije ceremonije otvorenja Mundijala - u Kanadi i SAD-u.
Prvu utakmicu SP-a večeras će na Estadio Azteca odigrati domaćin Meksiko i Južnoafrička Republika.
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