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Mundijal 2026.

FOTO / Spektaklom u Meksiku otvoreno Svjetsko prvenstvo: "Ljudi svijeta – dobrodošli!"

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11. lip. 2026. 20:10
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Performers on the pitch during the opening ceremony before the start of the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Africa in Mexico City, Thursday, June 11, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)
AP Photo/Natacha Pisarenko

„Mi smo nacija raznolikosti, baštine i ponosa”, poručio je spiker okupljenima dok su tradicionalni i suvremeni plesači okruživali golemu repliku trofeja Svjetskog prvenstva.

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Nogomet nosi isti otkucaj srca – ujedinjuje narode.

Poruka je izrečena tijekom ceremonije otvaranja Svjetskog prvenstva 2026. u Meksiku, uz spoj tradicionalnih meksičkih kulturnih elemenata i modernih scenskih nastupa, naglašavajući ulogu nogometa kao globalnog jezika koji povezuje ljude različitih kultura, država i identiteta.

Colombian singer J Balvin performs before the start of the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Africa in Mexico City, Thursday, June 11, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)
Performers on the pitch during the opening ceremony before the start of the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Africa in Mexico City, Thursday, June 11, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)
Performers on the pitch during the opening ceremony before the start of the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Africa in Mexico City, Thursday, June 11, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)
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Na Estadio Azteca nastupali su, redom, pjevači Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules i Mana, a najveće oduševljenje izazvala je Shakira, koja je razbuktala strasti na najvećem stadionu Latinske Amerike.

Ceremoniju su, nakon kolumbijske pjevačice, zatvorili Burna Boy i Dai Dai. Podsjetimo, sutra i prekosutra čekaju nas još dvije ceremonije otvorenja Mundijala - u Kanadi i SAD-u.

Prvu utakmicu SP-a večeras će na Estadio Azteca odigrati domaćin Meksiko i Južnoafrička Republika.

Teme
ceremonija otvaranja glazbeni nastupi meksiko nogomet svjetsko prvenstvo

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