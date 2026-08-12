sumnja na prenapučenost
Požar na indonezijskom trajektu: Jedna osoba poginula, 172 spašene
ndonezijske vlasti spasile su u srijedu 172 osobe nakon što se trajekt koji je putovao s turističkog otoka Balija zapalio u vodama kod Lomboka, rekli su dužnosnici, dok se potraga za drugim nestalim putnicima nastavlja.
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Trajekt KM Putri Yasmin napustio je luku Padangbai na Baliju i krenuo prema luci Lembar na Lomboku, rekao je Muhammad Hariyadi, voditelj lokalne spasilačke službe. Incident se dogodio u Lombok tjesnacu u 4:39 ujutro prema lokalnom vremenu.
Do srijede poslijepodne potvrđena je smrt jednog Indonežanina, a 172 osobe su prebačene u luke na Baliju i Lomboku, rekao je Hariyadi. Od preživjelih, jedan je Australac, a ostali su Indonežani.
"Rasporedili smo nekoliko brodova za provedbu evakuacije i koordinaciju s drugim brodovima koji okružuju mjesto incidenta", rekao je Hariyadi, dodajući da je više od 200 ljudi raspoređeno za provođenje operacije. Nije jasno kako se trajekt zapalio i je li prenapučenost bila faktor.
Ranije tog dana, dužnosnik luke Padangbai na Baliju, Heri Wiyanto, rekao je da je registrirano samo 114 putnika i 17 članova posade. Incident se dogodio manje od mjesec dana nakon što se drugi trajekt, KM Mutiara Sentosa 2, zapalio kod otoka Madura, usmrtivši pet osoba. Brod je također prevozio više ljudi nego što je prikazano u popisu.
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