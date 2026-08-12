Bošnjački političari kritizirali Grlića Radmana: "Nitko ovdje nije naivan, takve ideje jednostavno neće proći"

"Mi ćemo i dalje s akterima u Europskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama govoriti o potrebi ograničenih ustavnih promjena, a naravno i izmjene Izbornog zakona, kako bi Hrvati u Bosni i Hercegovini ostvarili svoja prava. Budite uvjereni da se nećemo umoriti", kazao je uz ostalo Grlić Radman.