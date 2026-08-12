U Velebitskom kanalu nestalo četvero mladih Portugalaca. Traje velika potraga

Dojava o nestanku četvero osoba zaprimljena je noćas, 12. kolovoza u 4:41. Dojavu je uputila njihova poznanica, koja je rekla da je četvero prijatelja krenulo je iz kampa sjeverno od Senja prema Senju u rekreativnom čamcu na napuhavanje, dugom oko 1,5 metara. Nakon toga im se gubi svaki trag.