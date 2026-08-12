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nesreća u varaždinu

Dječak ozlijeđen nakon pada s električnog romobila, policija podnosi prijavu protiv roditelja

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Hina
|
12. kol. 2026. 10:23
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Električni romobil UNSPLASH
Yiting He on Unsplash

Dvanaestogodišnji dječak ozlijeđen je u utorak navečer u Varaždinu nakon što je izgubio nadzor nad električnim romobilom snage gotovo 1000 vati, koji ne spada u osobna prijevozna sredstva, a policija će protiv njegovih roditelja podnijeti prijavu, priopćili su u srijedu.

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Nesreća se dogodila oko 22,20 sati u Ulici Eugena Kumičića, kada je dječak upravljao električnim romobilom snage 998,4 vati (W), krećući se nepropisno desnom stranom kolnika u smjeru Ulice Augusta Harambašića.

Riječ je o vozilu koje, s obzirom na svoje karakteristike, ne spada u osobno prijevozno sredstvo niti je razvrstano u neku od kategorija vozila prema posebnim propisima.

Zbog neprilagođene brzine uvjetima i stanju kolnika, dječak je pri prelasku preko metalnog šahta oborinskih voda izgubio nadzor nad upravljačem i pao na kolnik. U padu je ozlijeđen te je prevezen u Opću bolnicu Varaždin, a težina ozljeda bit će naknadno utvrđena.

Policija će protiv roditelja djeteta podnijeti odgovarajuće prijave nadležnom sudu, dok je romobil privremeno oduzet do okončanja prekršajnog postupka.

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Teme
električni romobil policija prometna nesreća romobil

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