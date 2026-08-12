"VARAŽDIN MIRNIJI"
Marković o opasnom otpadu: Trebalo bi pročešljati sve županijske urede koji izdaju dozvole
U Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića gostovao je Miroslav Marković, zamjenik varaždinskog gradonačelnika i saborski zastupnik. Komentirao je opasan otpad u Varaždinu i zašto Državni inspektorat odbija objaviti izvješće s tog odlagališta.
Oglas
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 21 min.
Najnovije
Crna kronika
|
prije 55 min.|
Oglas
Oglas