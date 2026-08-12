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"VARAŽDIN MIRNIJI"

Marković o opasnom otpadu: Trebalo bi pročešljati sve županijske urede koji izdaju dozvole

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N1 Info
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12. kol. 2026. 10:15
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U Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića gostovao je Miroslav Marković, zamjenik varaždinskog gradonačelnika i saborski zastupnik. Komentirao je opasan otpad u Varaždinu i zašto Državni inspektorat odbija objaviti izvješće s tog odlagališta.

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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