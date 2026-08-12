Drama u pritvoru
Napao policajku i prijetio joj smrću, kazneno je prijavljen
Zagrebačka policija objavila je kako je podnijela kaznenu prijavu protiv 67-godišnjaka zbog prisile prema službenoj osobi, nakon što je u policijskoj prostoriji vrijeđao, prijetio smrću i fizički napao policajku kako bi je spriječio u obavljanju službene radnje.
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Prema sumnjama policije, muškarac je 6. kolovoza oko 19,50 sati u Novom Zagrebu napao policijsku službenicu dok je bio smješten u prostoriju za zadržavanje uhićenih i privedenih osoba.
Ondje je završio radi kriminalističkog istraživanja zbog ranijeg narušavanja javnog reda i mira, pri čemu je bio pod utjecajem alkohola.
Policajku je verbalno vrijeđao i prijetio joj da će je usmrtiti, a potom ju je i fizički napao s namjerom da je spriječi u obavljanju službene radnje te ozlijedi.
U pomoć policajki pristigli su njezini kolege, koji su muškarca spriječili u daljnjem napadu i nad njim uporabili sredstva prisile, odnosno tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje.
U događaju nitko nije ozlijeđen.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 67-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava dostavljena je Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu.
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