kultna serija
Jesu li Simpsoni stvarno predvidjeli finale Svjetskog prvenstva 2026.?
Na društvenim mrežama posljednjih dana ponovno se širi tvrdnja da su Simpsoni još 1997. godine predvidjeli finale Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. Prema viralnim objavama, u jednoj epizodi navodno se pojavljuje dvoboj Meksika i Portugala, što mnogi tumače kao još jedno "proročanstvo" kultne animirane serije.
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Vjerovanje da Simpsoni predviđaju buduće događaje već je godinama dio internetske kulture. Seriji se često pripisuju "pogoci" poput dolaska Donalda Trumpa na mjesto američkog predsjednika, Disneyjeva kupnja kompanije 21st Century Fox ili FIFA-in korupcijski skandal iz 2015. godine.
Nova viralna tvrdnja odnosi se na epizodu "The Cartridge Family", emitiranu 1997. godine. U jednoj sceni prikazuje se televizijska reklama za nogometnu utakmicu između Meksika i Portugala koja bi trebala odlučiti "koja je nacija najveća na svijetu".
The Simpsons Season 9, Episode 5 literally predicted a Portugal vs Mexico 2026 World Cup Final— Ohene🚶🏽 (@ik_ohene7) June 8, 2026
The scriptwriters don’t miss. pic.twitter.com/VvPkvoBr1v
Mnogi su upravo tu scenu protumačili kao dokaz da su autori serije predvidjeli finale Svjetskog prvenstva 2026.
Što je zapravo istina?
Iako je isječak iz epizode autentičan, tvrdnja da je riječ o predviđanju finala Svjetskog prvenstva - nije. U epizodi se nigdje ne spominje 2026. godina niti FIFA-ino Svjetsko prvenstvo. Prikazana utakmica samo je dio humorističnog zapleta i nema nikakvu poveznicu s budućim nogometnim natjecanjima, prenosi Euronews.
Zanimljivo je da se ista tvrdnja širila i tijekom Svjetskih prvenstava 2018. i 2022. godine, a ove je godine ponovno postala viralna dijelom zato što je Meksiko jedan od domaćina SP-a 2026., dok trenutačni rasplet natjecanja ostavlja mogućnost da se Meksiko i Portugal doista susretnu u završnici.
Na društvenim mrežama pojavile su se i tvrdnje da se u epizodi spominje Cristiano Ronaldo, no i to je netočno. Kada je epizoda emitirana 1997. godine, portugalska zvijezda imala je tek 12 godina.
Ironično, u samoj epizodi utakmica između Meksika i Portugala završava kaosom – gledatelji na stadionu izazovu nerede, a pobjednik uopće nije prikazan.
Finale Svjetskog prvenstva 2026. igrat će se 19. srpnja na stadionu MetLife u američkoj saveznoj državi New Jersey. Ako se u završnici doista sastanu Meksiko i Portugal, nema sumnje da će društvene mreže ponovno preplaviti tvrdnje kako su Simpsoni još jednom "pogodili budućnost".
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