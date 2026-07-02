Jesu li Simpsoni stvarno predvidjeli finale Svjetskog prvenstva 2026.?

Iako je isječak iz epizode autentičan, tvrdnja da je riječ o predviđanju finala Svjetskog prvenstva - nije. U epizodi se nigdje ne spominje 2026. godina niti FIFA-ino Svjetsko prvenstvo. Prikazana utakmica samo je dio humorističnog zapleta i nema nikakvu poveznicu s budućim nogometnim natjecanjima, prenosi Euronews.