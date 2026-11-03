U Hrvatskoj je najpoznatiji slučaj Hrvoja Ćustića, igrača Zadra, koji je 29. ožujka 2008. godine već u 2. minuti prvenstvenog dvoboja s Cibalijom, u pokušaju da dođe do lopte, glavom udario u nezaštićeni betonski zid istočne tribine na Stanovima. Zadobio je nagnječenje mozga i frakturu lubanje, a 3. travnja je u zadarskoj bolnici Ćustić preminuo.