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Potresni slučajevi

Nogometne tragedije koje su potresle svijet: Od Hrvoja Ćustića do Jesúsa de Miguela

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Hina
|
03. stu. 2026. 13:08
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chat Soccer Memorial Under Stadium Lights
Open AI / ChatGPT

Prije Jesúsa de Miguela, koji je preminuo u utorak nakon sudara tijekom utakmice dok je nastupao za svoj klub, Tenerife, u drugoj španjolskoj ligi, drugi su nogometaši doživjeli iznenadnu smrt na terenu.

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U Hrvatskoj je najpoznatiji slučaj Hrvoja Ćustića, igrača Zadra, koji je 29. ožujka 2008. godine već u 2. minuti prvenstvenog dvoboja s Cibalijom, u pokušaju da dođe do lopte, glavom udario u nezaštićeni betonski zid istočne tribine na Stanovima. Zadobio je nagnječenje mozga i frakturu lubanje, a 3. travnja je u zadarskoj bolnici Ćustić preminuo.

Evo još nekoliko zapaženih slučajeva:

  • 23. kolovoza 2026.: Portugalski ofenzivni vezni igrač Quevin Castro preminuo je u bolnici, u koju je primljen dan ranije nakon što se srušio na teren desetak minuta nakon početka utakmice treće portugalske lige između njegova kluba, Real Sport Clubea, i Estrele da Amadore.

  • 27. kolovoza 2024.: Urugvajski branič Juan Izquierdo doživio je srčani udar tijekom utakmice Copa Libertadoresa između njegova kluba, Nacionala, i São Paula. Preminuo je nekoliko dana kasnije.

  • 11. studenoga 2023.: Ganski reprezentativni napadač Raphael Dwamena srušio se i umro tijekom utakmice u albanskoj ligi. Otprije je bilo poznato da ima srčanih problema.

  • 6. svibnja 2016.: Kamerunski vezni igrač Patrick Ekeng, koji je nastupao za Dinamo Bukurešt u Prvoj rumunjskoj ligi, preminuo je u bolnici u rumunjskoj prijestolnici nakon srčanog udara, sedam minuta nakon ulaska u igru ​​tijekom prvenstvene utakmice.

  • 30. travnja 2015.: Belgijski branič Gregory Mertens, igrač belgijskog Lokerena preminuo je u bolnici u Bruxellesu tri dana nakon što je doživio srčani udar tijekom utakmice rezervnih momčadi protiv Genka.

  • 14. travnja 2012.: Talijanski vezni igrač Piermario Morosini, igrač Livorna, preminuo je nakon što se srušio tijekom utakmice druge lige u Pescari.

  • 29. prosinca 2007.: Škotski vezni igrač Phil O'Donnell doživio je srčani udar dok je napuštao teren kako bi bio zamijenjen, nedugo nakon što je postigao pogodak za Motherwell protiv Dundeeja u škotskoj ligi.

  • 28. kolovoza 2007.: Španjolski branič Antonio Puerta, koji je igrao za Sevillu u španjolskoj prvoj ligi, preminuo je tri dana nakon što je pretrpio više srčanih zastoja. Prvo se srušio na teren tijekom prvenstvene utakmice protiv Getafea, a zatim se ponovno srušio u svlačionici. Utvrđeno je da je patio od "ventrikularne aritmije".

  • 27. listopada 2004.: 30-godišnji brazilski igrač Serginho, član São Caetana u brazilskoj prvoj ligi, srušio se na teren tijekom utakmice protiv São Paula i kasnije preminuo. Njegova je smrt izazvala veliku polemiku u Brazilu nakon što je obdukcija otkrila da je igrač imao bolesno srce teško 600 grama – otprilike dvostruko više od normalne težine. Klub São Caetano, zajedno sa svojim predsjednikom i klupskim liječnikom, suočio se sa strogim kaznama sportskih tijela, uključujući suspenzije i oduzimanje bodova klubu.

  • prosinca 2004.: Brazilski napadač Cristiano Junior, koji je igrao za Dempo, sudario se sa suparničkim vratarom tijekom utakmice indijske lige protiv Bangalorea. Postigao je pogodak, ali je kasnije podlegao ozljedama glave.

  • 25. siječnja 2004.: 24-godišnji mađarski napadač Miklós Fehér, koji je igrao za Benficu, srušio se na teren tijekom utakmice protiv Vitórije Guimarães. Prevezen je u bolnicu, no Fehér se nikada nije osvijestio. Obdukcija je otkrila da je patio od srčane mane.

  • 26. lipnja 2003.: 28-godišnji kamerunski igrač Marc-Vivien Foé preminuo je u Lyonu nakon što se srušio na teren tijekom polufinalne utakmice Kupa konfederacija protiv Kolumbije. Igrač, koji je tada nastupao za Manchester City, srušio se u središnjem krugu na stadionu Stade de Gerland. Nakon puknuća aneurizme, podvrgnut je pokušaju kardijalne reanimacije u trajanju od 45 minuta, no nije pokazao nikakav pozitivan odgovor. Obdukcija je otkrila da je imao srčanu manu.
Teme
hrvoje ćustić jesús de miguel alameda smrt nogometaša

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