CORVUS PAY
Hakeri upali u sustav za plaćanje koji koriste brojni Hrvati: Ukradeni IBAN-i i podaci o kupnjama
CorvusPay, hrvatska platforma za internetsko plaćanje, potvrdio je sigurnosni incident tijekom kojeg su nepoznati napadači neovlašteno pristupili dijelu sustava i ukrali osobne podatke korisnika te informacije o njihovim transakcijama.
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Incident je otkriven 17. studenoga, a javnost je o njemu obaviještena 21. studenoga 2026. godine, objavio je ICT Business.
Prema informacijama koje je objavila tvrtka, napad je zahvatio uslugu CorvusPayByIBAN, koja omogućuje plaćanje izravno s bankovnog računa.
Među kompromitiranim podacima nalaze se e-mail adrese korisnika, IBAN-i, iznosi i datumi transakcija, valute te nazivi trgovaca kod kojih su kupnje obavljene.
Iz CorvusPaya naglašavaju da brojevi platnih kartica i podaci potrebni za autorizaciju plaćanja nisu kompromitirani.
Postoji opasnost od prijevara
Iako ukradeni podaci sami po sebi nisu dovoljni za autorizaciju plaćanja, mogli bi biti iskorišteni za pokušaje prijevara. Napadači bi, primjerice, mogli slati lažne poruke koje sadržavaju stvarne podatke o kupnjama kako bi korisnike naveli na otkrivanje dodatnih informacija ili uplatu novca.
CorvusPay navodi da je poduzeo mjere za zaustavljanje neovlaštenog pristupa te o incidentu obavijestio Agenciju za zaštitu osobnih podataka (AZOP), Ministarstvo unutarnjih poslova, partnerske banke i pogođene korisnike.
Točan broj korisnika čiji su podaci kompromitirani zasad nije objavljen.
Korisnicima se savjetuje dodatan oprez pri otvaranju poruka koje se predstavljaju kao obavijesti banaka, trgovaca ili pružatelja usluga plaćanja, osobito ako sadržavaju poveznice ili zahtjeve za unosom osobnih i bankovnih podataka.
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