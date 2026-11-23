NOVO POGLAVLJE
Svaki je Bond bio odraz svojeg vremena, sad je red na Pattinsona: Evo što bi mu moglo biti najjače oružje
James Bond oduvijek je bio svojevrsno ogledalo kulturnih tjeskoba i duha vremena u kojem su filmovi nastajali. Sean Connery utjelovio je samouvjerenu muškost ranog Hladnog rata, George Lazenby unio je emotivnu ranjivost kasnih šezdesetih, dok je Roger Moore u sedamdesetima donio eskapizam i dozu teatralnog humora.
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Timothy Dalton vratio je lik mračnijim i nemilosrdnijim korijenima Iana Fleminga, Pierce Brosnan predstavio je glamuroznog junaka posthladnoratovske ere, a Daniel Craig u 2000-ima stvorio je fizički snažnog, ali psihički ranjenog agenta obilježenog traumama iz djetinjstva, piše The Converation.
Od Sumraka do mračnog Batmana
Robert Pattinson u ulogu ulazi s iznimno bogatom glumačkom biografijom. Od završetka sage Sumrak, izgradio je status jednog od najsvestranijih glumaca svoje generacije, sklonog zahtjevnim i često bizarnim ulogama – od psihološke napetosti u filmu Good Time do klaustrofobičnog Svjetionika. Čak je i njegov Batman iz 2022. bio iznenađujuće mračan i introspektivan.
Takav glumački raspon otvara prostor da Pattinson nastavi i produbi mračniju viziju Bonda koju su započeli Dalton i Craig. I vizualno djeluje kao spoj svojih prethodnika – ima isklesano lice poput Brosnana, a intenzivni treninzi za Batmana pokazali su da može odgovoriti na fizički zahtjeve uloge, iako s 40 godina ima desetljeće više nego što su producenti svojedobno priželjkivali za novog agenta 007.
Preispitivanje muškosti i nova doza humora
Na prvi pogled, kao Englez iz više srednje klase, Pattinson se može činiti kao predvidljiv izbor. No on se već više puta uspješno poigravao s nekonvencionalnim prikazima muškosti – od uloge mladog Salvadora Dalíja u filmu Little Ashes, gdje je istraživao queer žudnju, do komičnih uloga koje ismijavaju mušku taštinu.
Upravo bi humor mogao biti njegovo najjače oružje. Ispod ozbiljne i mračne vanjštine krije se suptilan komičar, što je pokazao u vesternu Damsel, povijesnoj drami Kralj ili tragikomičnom filmu The Drama iz 2026. godine.
Takav pristup mogao bi novom Bondu omogućiti da se, na duhovit ili ozbiljan način, dotakne suvremenih tema poput toksične muškosti, pristanka i muške ranjivosti.
Izazov za scenarista i novu glumačku postavu
Ian Fleming zamislio je svog tajnog agenta kao neutralnu figuru i "anonimni tupi instrument", a pred scenaristom Stevenom Knightom sada je zadatak iskoristiti Bonda za prikaz sudara tradicionalnih korijena lika i suvremene kulture.
Novom filmu koristila bi i raznolikija sporedna glumačka postava – ženski likovi koji nisu definirani isključivo odnosom prema Bondu, negativci koji propituju njegov elitizam te queer likovi koji unose dinamiku u njegov svijet. Ipak, u središtu svega bit će upravo Pattinson i njegove glumačke odluke, o kojima će u konačnici ovisiti daljnji uspjeh kultne franšize.
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