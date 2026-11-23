Takav glumački raspon otvara prostor da Pattinson nastavi i produbi mračniju viziju Bonda koju su započeli Dalton i Craig. I vizualno djeluje kao spoj svojih prethodnika – ima isklesano lice poput Brosnana, a intenzivni treninzi za Batmana pokazali su da može odgovoriti na fizički zahtjeve uloge, iako s 40 godina ima desetljeće više nego što su producenti svojedobno priželjkivali za novog agenta 007.