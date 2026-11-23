JOŠ JEDAN UŽASAN DOGAĐAJ
I ovo se zataškavalo? Pacijent vezan za krevet zapalio se u Jankomiru, odgovorni ponovno ništa nisu znali
Mlađi muškarac koji je sredinom rujna bio hospitaliziran u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru zapalio se dok je bio vezan za bolnički krevet.
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Kako neslužbeno doznaje Ivana Krnić za Jutarnji list, pacijent je bio humano sputan, odnosno fiksiran sigurnosnim vezicama za krevet, kada se iz zasad neutvrđenih razloga domogao upaljača i počeo paliti vezice kojima je bio sputan, najvjerojatnije pokušavajući se osloboditi.
Vatra se navodno proširila na njegovu lijevu ruku, nogu i dio kreveta, a požar je otkriven nakon što se aktivirao protupožarni sustav. Pacijent je s opeklinama prevezen u Kliniku za traumatologiju, gdje je, prema izvorima iz te bolnice, proveo dva dana.
Ni o ovom događaju nije bilo obaviješteno Ministarstvo zdravstva, a o njemu nije bilo ni spomena na Upravnom vijeću bolnice.
Policija je bila obaviještene i njeni službenici izašli su na mjesto događaja, obavili očevid te izuzeli snimke videonadzora i druge predmete koji bi mogli biti važni za utvrđivanje okolnosti požara.
Ministrica zdravstva Irena Hrstić planira pozvati gradonačelnika Tomislava Tomaševića i pročelnicu za zdravstvo Loru Vidović na žurni radni sastanak u Ministarstvo zdravstva, kako bi se sve okolnosti i događaji iz proteklog razdoblja detaljno razjasnili, navodi Jutarnji list.
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