KVIZIOH
Novi besplatni kviz na hrvatskom ima 8500 pitanja i neobičnog voditelja: Isprobajte ga
Volite kvizove, imate brze prste i mislite da znate ponešto o svemu? Onda bi vam se mogao svidjeti Kvizioh, nova besplatna internetska igra na hrvatskom jeziku u kojoj se protiv drugih igrača natječete u znanju i brzini.
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Kviz je predstavljen 20. studenoga na platformi Adios, a igra se uživo, u pet različitih tematskih soba.
Pravila su vrlo jednostavna: Na ekranu se pojavljuje pitanje, a igrači pokušavaju što brže upisati točan odgovor.
Bodove dobivaju svi koji odgovore na vrijeme, ali najbrži osvaja najviše.
Na raspolaganju je više od 8.500 pitanja iz različitih područja, uključujući filmove, glazbu, sport, geografiju i povijest.
Jedna od soba posvećena je Hrvatskoj, pa možete provjeriti koliko dobro poznajete naše gradove, otoke, glazbu i druge zanimljivosti.
Postoji i soba „Brzi prsti”, u kojoj imate samo 15 sekundi za odgovor, bez dodatnih pomoći.
No, možda je najzanimljiviji detalj voditelj kviza.
Njegovo ime je Bubi, a riječ je o mačku koji je u stvarnom životu pronađen na ulici kada je imao samo mjesec dana.
U igri se pojavljuje s crvenim šeširom, leptir-mašnom i mikrofonom te vodi igrače kroz pitanja.
Kvizioh se može igrati na mobitelu i računalu, bez registracije, a korisnici mogu pratiti svoje rezultate i uspoređivati se s drugima.
Ako želite provjeriti svoje znanje, kviz možete odmah zaigrati na stranici adios.hr/kvizioh.
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