OSTALA BEZ TERMINA?
Severina htjela održati koncerte u Beogradu, a onda je uslijedio šok: Spominje se kazna od 500.000 eura
Tim Severine Vučković tvrdi da su pregovori o njezinim koncertima u Beogradskoj areni iznenada prekinuti, a otkrili su i da im je ponuđen ugovor koji predviđa kaznu od čak 500.000 eura za izvođače koji javno iznose političke stavove.
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Severina Vučković u kolovozu 2024. godine poručila je da neće nastupati u Srbiji sve dok je Aleksandar Vučić na vlasti. Takvu je odluku donijela nakon što ju je srpska policija nekoliko sati zadržala na granici i ispitivala o genocidu u Srebrenici, vojno-redarstvenoj operaciji Oluja i iskapanju litija u Srbiji.
Nakon što je Vučić izgubio vlast, Severina je odlučila ponovno organizirati koncerte u Srbiji. Međutim, kako piše Nova.rs, pokušaj dogovaranja nastupa u Beogradu naišao je na neočekivane prepreke.
Kazna od 500.000 eura zbog političkih izjava
Iz Severinina tima za Nova.rs otkrili su da su odmah nakon izbora kontaktirali Beogradsku arenu kako bi provjerili dostupnost termina, ne otkrivajući pritom o kojem je izvođaču riječ.
Dobili su informaciju da su slobodni termini u drugoj polovici veljače i drugoj polovici ožujka sljedeće godine. Potom im je dostavljen standardni ugovor, čiji ih je sadržaj, kako tvrde, neugodno iznenadio.
Naime, prema njihovim navodima, ugovor predviđa kaznu od čak 500.000 eura za izvođače koji iznose političke izjave prije nastupa, tijekom njega ili nakon njegova završetka.
Direktor Arene navodno morao pitati "nekoga iznad"
Nekoliko dana poslije Severinin tim sastao se s direktorom Beogradske arene Stefanom Babićem te mu otkrio da žele organizirati koncerte upravo za splitsku pjevačicu.
Prema tvrdnjama njezinih suradnika, Babić je tada promijenio stav i rekao da slobodnih termina nema. Nakon toga navodno je poručio da mora dodatno provjeriti situaciju i konzultirati se s "nekim iznad".
Posljednji razgovor održan je 17. studenoga, kada je Babić, prema navodima Severinina tima, rekao da za njezine koncerte nema slobodnih termina sve do ljeta.
Pjevačičini suradnici zatražili su da im takvu informaciju potvrdi službenom elektroničkom poštom, no odgovor nisu dobili.
Direktor Beogradske arene nije odgovorio na upit
Novinari portala Nova.rs pokušali su kontaktirati Babića kako bi provjerili tvrdnje Severinina tima, no nisu ga uspjeli dobiti telefonom. Do objave članka nije odgovorio ni na upit poslan elektroničkom poštom.
Podsjetimo, Severina je tijekom proteklih godina u više navrata javno kritizirala bivšeg srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, a u posljednje dvije godine pružala je podršku i studentima u Srbiji.
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