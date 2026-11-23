Severina Vučković u kolovozu 2024. godine poručila je da neće nastupati u Srbiji sve dok je Aleksandar Vučić na vlasti. Takvu je odluku donijela nakon što ju je srpska policija nekoliko sati zadržala na granici i ispitivala o genocidu u Srebrenici, vojno-redarstvenoj operaciji Oluja i iskapanju litija u Srbiji.