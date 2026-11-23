obiteljska drama
Princ Harry strahuje da će ga William ostaviti bez kraljevskog nasljedstva
Princ Harry zabrinut je za svoju financijsku budućnost usred dugotrajnog sukoba s bratom, princem Williamom. Strahuje da William planira spriječiti ga da naslijedi dio bogatstva njihova oca, kralja Charlesa, koji se bori s rakom, a čija se imovina procjenjuje na milijardu dolara, piše RadarOnline.com.
Vojvoda od Sussexa (42) nedavno je govorio o želji da se pomiri s ocem i bratom te poručio da je, kada je riječ o njihovim sukobima, vrijeme da „sve to ostave iza sebe”.
Harryjeva želja za pomirenjem otvara nova pitanja
Harry je pritom zagonetno dodao: „Neki ljudi ne žele riješiti nesuglasice. Ja ih želim riješiti”, iako je poslije pojasnio da nije govorio o svojem bratu, prenosi AOL.
Kako je ranije izvijestio RadarOnline.com, vojvoda i njegova 45-godišnja supruga Meghan Markle, vojvotkinja od Sussexa, vratili su se iz Kalifornije u Ujedinjeno Kraljevstvo sa svojom djecom, sedmogodišnjim princem Archiejem i petogodišnjom princezom Lilibet.
Njihov povratak uslijedio je šest godina nakon što su napustili kraljevske dužnosti kako bi se posvetili unosnim poslovnim projektima, a u međuvremenu su javno kritizirali članove kraljevske obitelji.
Izvori su ranije za RadarOnline.com tvrdili da su se Sussexovi, poznati po raskošnom načinu života, vratili u Harryjevu domovinu nakon niza poslovnih razočaranja u Hollywoodu.
Prema njihovim tvrdnjama, par ubrzano troši novac i nada se financijskoj pomoći Charlesa (78), koji je navodno sklon popustiti sinu.
Jedan upućeni izvor sada tvrdi:
„Harry inzistira na tome da novac nema nikakve veze s njegovim nastojanjem da se pomiri s ocem i, prema svemu sudeći, doista želi imati odnos s Charlesom.”
„Ali mora misliti i na Meghan i djecu te, naravno, želi osigurati njihovu budućnost”, dodao je izvor.
Poslovni neuspjesi u Hollywoodu potaknuli financijske strahove
Harryju i njegovoj supruzi, bivšoj glumici iz serije Suits, istekao je prvotni ugovor s Netflixom, za koji se nagađalo da vrijedi 100 milijuna dolara.
Završena je i Meghanina emisija o životnom stilu With Love, Meghan, kao i njezini podcasti Archetypes i Confessions of a Female Founder.
Meghan je svojedobno sudjelovala i u televizijskom kvizu Deal or No Deal, u kojem je bila jedna od djevojaka koje su nosile kovčege s novčanim iznosima.
Ipak, Harry i Meghan navodno još imaju ugovor s Netflixom koji toj platformi daje pravo prvenstva pri razmatranju njihovih novih projekata.
Harry je nedavno ponovno javno govorio o osobnoj patnji, opisujući psihičke posljedice smrti svoje i Williamove majke, princeze Diane, koja je 1997. poginula u prometnoj nesreći.
O svojoj je boli govorio tijekom internetskog predavanja posvećenog tugovanju, za koje je, prema procjenama, dobio oko 100.000 dolara.
Meghanin brend proizvoda za životni stil As Ever donosi određene prihode, no izvor je nedavno za RadarOnline.com izjavio da to „nije ni približno dovoljno”.
Prema tvrdnjama izvora, Meghan je potrošila „pravo bogatstvo” na dizajnersku odjeću, dok su svakodnevni troškovi para „vrtoglavo visoki”.
Harry sve više strahuje za kraljevsko nasljedstvo
Harry i njegova supruga, bivša zvijezda serije Suits, više nemaju prvotni ugovor s Netflixom, čija se vrijednost procjenjivala na 100 milijuna dolara.
Završeni su i Meghanina emisija With Love, Meghan te podcasti Archetypes i Confessions of a Female Founder. Međutim, par navodno i dalje ima ugovor prema kojem Netflix ima pravo prvi razmotriti njihove nove projekte.
Harry je nedavno tijekom internetskog predavanja o tugovanju govorio o psihičkoj boli koju mu je prouzročila smrt majke, princeze Diane, u prometnoj nesreći 1997. godine. Za to je predavanje, prema procjenama, zaradio oko 100.000 dolara.
Meghanin brend As Ever ostvaruje određene prihode, ali izvor blizak paru nedavno je za RadarOnline.com ustvrdio da oni „nisu ni približno dovoljni” s obzirom na njezinu veliku potrošnju na dizajnersku odjeću i iznimno visoke svakodnevne troškove para.
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