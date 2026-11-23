pod povećalom - Njemačka
Presuda ICY-a o obvezi sprječavanja genocida drastično mijenja međunarodno pravo
Pravni stručnjaci smatraju da presuda, kojom se uklanja „nelogična praznina” u međunarodnom pravu, ima posljedice za zemlje poput Ujedinjenog Kraljevstva i Njemačke zbog njihove opskrbe Izraela oružjem.
Države bi mogle biti proglašene odgovornima za kršenje obveze sprječavanja genocida čak i ako se u konačnici utvrdi da nisu ispunjeni pravni kriteriji za utvrđivanje genocida, odlučio je Međunarodni sud pravde (ICJ), piše Guardian.
Presuda, koju stručnjaci opisuju kao važan razvoj međunarodnog prava, ima posljedice za treće države poput Ujedinjenog Kraljevstva i Njemačke, koje su suočene s pravnim i političkim preispitivanjem svoje uloge u naoružavanju Izraela.
Sud je prošlog tjedna presudio da je Mjanmar počinio genocid nad pripadnicima manjine Rohindža. U istoj presudi većina sudaca, svjesno odstupajući od dosadašnje sudske prakse, navela je:
„Međunarodna odgovornost za kršenje obveze sprječavanja genocida nije uvjetovana utvrđenjem da je genocid počinjen.”
Pravni stručnjaci smatraju da se time vladama nameće nova odgovornost da reagiraju na masovne zločine čak i kada nije izvjesno jesu li ispunjeni kriteriji pravne definicije genocida.
Države više ne mogu čekati da sud utvrdi genocid
Eirik Bjorge, profesor prava na Sveučilištu u Bristolu na jugozapadu Engleske, rekao je da je sud ranije zauzimao stajalište prema kojem država može prekršiti obvezu sprječavanja genocida samo ako je genocid doista počinjen. Takvo je tumačenje opisao kao „vrlo kritizirano”.
Prema njegovim riječima, ovotjedna presuda predstavlja odmak od tog ranijeg stajališta.
„Međunarodni sud pravde jasno navodi da međunarodna odgovornost treće države, poput Ujedinjenog Kraljevstva, za kršenje obveze sprječavanja genocida nije uvjetovana prethodnim utvrđenjem Međunarodnog suda pravde da je genocid počinjen.”
„Očekujem da će britanski ministar vanjskih poslova Ed Miliband to prepoznati i pobrinuti se da se politika što prije promijeni”, dodao je Bjorge.
Tijekom intervjua za BBC u nedjelju Miliband, koji bi se u ponedjeljak trebao obratiti Donjem domu britanskog parlamenta povodom presude ICJ-a, izjavio je da Ujedinjeno Kraljevstvo „nikada nije donosilo vlastite pravne ocjene prije odluke suda”.
U Ujedinjenom Kraljevstvu već se dugo vodi pravna rasprava o tome zahtijeva li obveza sprječavanja genocida od britanskih vlasti da provedu vlastitu pravnu procjenu umjesto da čekaju odluku Međunarodnog suda pravde.
Nova mogućnost da država bude proglašena odgovornom za kršenje međunarodnih obveza ako ne poduzme mjere za sprječavanje genocida, unatoč postojanju ozbiljnog rizika od njegova počinjenja, dodatno povećava pritisak na nacionalne vlade da samostalno procjenjuju situaciju i ne skrivaju se iza odluka ICJ-a.
„Uklonjena je nelogična praznina u međunarodnom pravu”
Tom Dannenbaum, profesor na američkom Sveučilištu Stanford, izjavio je:
„Sada je razjašnjeno da država može biti proglašena odgovornom za kršenje obveze sprječavanja genocida čak i bez utvrđenja da je genocid počinjen.”
Prema njegovim riječima, dosad je postojala „nelogična praznina” između same obveze sprječavanja genocida i uvjeta potrebnih da bi se utvrdilo njezino kršenje.
To je bilo osobito problematično s obzirom na preventivnu svrhu međunarodnih konvencija i slabo pravno obrazloženje na kojem se takvo tumačenje temeljilo.
„Država bi sada mogla biti proglašena odgovornom za kršenje obveze sprječavanja genocida zato što nije djelovala suočena s ozbiljnim rizikom od genocida, čak i ako genocid zapravo nije počinjen.”
„Jednako tako, sud bi mogao odlučivati o propustu sprječavanja genocida, a da pritom ne donese odluku o tome je li genocid počinjen. Obje su mogućnosti iznimno značajne za budućnost”, objasnio je Dannenbaum.
Presuda bi mogla imati izravne posljedice za Njemačku
Najizravnije posljedice nove presude mogle bi se odnositi na Njemačku, koja se pred Međunarodnim sudom pravde brani od tužbe Nikaragve zbog nastavka izvoza oružja Izraelu.
Berlin tvrdi da sud nije nadležan za taj postupak, a odluka o njemačkom prigovoru na nadležnost očekuje se kasnije ove godine.
Daniela Huber, izvanredna profesorica na Odsjeku za političke znanosti Sveučilišta Roma Tre, izjavila je da bi presuda „morala izazvati potres u Berlinu”, budući da se Njemačka već nalazi pod povećalom Međunarodnog suda pravde zbog mogućeg kršenja obveza iz Konvencije o genocidu.
„Pitanje može li Njemačka biti proglašena odgovornom prema Konvenciji o genocidu više ne ovisi nužno o tome predstavlja li izraelsko postupanje u Gazi genocid”, rekla je Huber.
Dodala je da je smanjena mogućnost odbacivanja tužbe samo zato što Izrael nije stranka u postupku, što je jedan od argumenata na koje se Berlin oslanjao.
Dio sudaca upozorava na mogućnost politizacije suda
Suci Međunarodnog suda pravde nisu bili jednoglasni oko novog tumačenja obveze sprječavanja genocida.
U izdvojenom mišljenju uz većinsku presudu sudac Peter Tomka opisao je novo tumačenje kao „zbunjujuće, ako ne i bizarno”.
Upozorio je da je riječ o svojevrsnoj revoluciji koja bi mogla dovesti do politizacije suda i povećanja broja postupaka koje države pokreću kako bi ishodile naloge Međunarodnog suda pravde.
Prema njegovu mišljenju, novo tumačenje moglo bi nametnuti dodatnu odgovornost moćnim državama da interveniraju jer bi se smatralo da imaju veći utjecaj i sposobnost odvraćanja aktera od počinjenja genocida.
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