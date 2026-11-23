Ilustracija: toshihiko tanaka/PEXELS

Klimatske promjene najčešće se mjere porastom razine mora, topljenjem ledenjaka ili sušama, no u zabačenim špiljama Indonezije one se očituju kroz kristale soli. Sve više temperature, dulja sušna razdoblja i promjene vlažnosti ubrzavaju proces poznat kao haloklastija. Otopljene soli prodiru kroz porozni vapnenac i stvaraju kristale koji se šire i skupljaju, zbog čega stijene pucaju, ljušte se i otpadaju.

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To predstavlja ogroman problem jer se upravo u tim špiljama nalaze neki od najstarijih dokaza ljudske kreativnosti na svijetu, desetke tisuća godina stariji od poznatih europskih nalazišta u Francuskoj i Španjolskoj.

Otisak ruke koji je pomaknuo granice povijesti

Na Sulawesiju, četvrtom po veličini indonezijskom otoku, zabilježeno je više od 500 lokaliteta sa špiljskom umjetnošću, uključujući prizor lova star najmanje 43.900 godina te narativni prikaz ljudi i divlje svinje star najmanje 51.200 godina.

Zahvaljujući novoj laserskoj metodi datiranja mineralnih naslaga, tim predvođen Renaudom Joannes-Boyauom s australskog Sveučilišta Southern Cross u siječnju 2026. objavio je senzacionalno otkriće: otisak ruke na otoku Muna, jugoistočno od Sulawesija, star je najmanje 67.800 godina.

Time je srušen dosadašnji rekord od 64.800 godina iz Španjolske, a otkriće pruža i ključne dokaze o ranim migracijama ljudi iz jugoistočne Azije prema Australiji, piše CNN.

Komadi stijena otpadaju u nekoliko mjeseci

Za razliku od nalazišta u drugim dijelovima svijeta, ova prapovijesna remek-djela nalaze se u iznimno dinamičnom tropskom okruženju pod utjecajem monsuna i El Niña. Dodatnu prijetnju predstavljaju ljudske aktivnosti u blizini špilja – poljoprivreda, industrija te prašina i vibracije iz lokalnih rudnika.

Iako je Indonezija pokrenula zaštitu špilje na otoku Muna i nominirala krško područje Maros-Pangkep za UNESCO-ov popis svjetske baštine, propadanje se odvija alarmantnom brzinom. Arheolozi su zabilježili otpadanje fragmenata oslikanih stijena veličine dlana u razdoblju kraćem od pet mjeseci.

Budući da se globalni klimatski pritisci ne mogu brzo zaustaviti, stručnjaci ističu da je uz praćenje mikroklime u špiljama presudno detaljno dokumentirati sve crteže klasičnom i 3D fotografijom – u svojevrsnoj utrci s vremenom kako bi se ta iznimna baština barem digitalno sačuvala za buduće generacije.