Marko Djurica/REUTERS

Studenti u blokadi u Srbiji usprotivili su se prijedlogu rezolucije Europskog parlamenta o 35. obljetnici pada i razaranja Vukovara. Smatraju da dokument zanemaruje stradanja srpskih civila tijekom ratova devedesetih te upozoravaju da bi njegovo usvajanje u sadašnjem obliku moglo dodatno produbiti podjele u regiji.

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U priopćenju objavljenom na stranici "Studenti pobjeđuju" navode da prijedlog ne pruža, prema njihovu mišljenju, cjelovit prikaz ratnih zbivanja na prostoru bivše Jugoslavije.

"Ne slažemo se sa sadržajem prijedloga rezolucije Europskog parlamenta povodom 35. obljetnice pada i razaranja Vukovara. Smatramo da dokument u ovakvom obliku ne pridonosi objektivnom sagledavanju povijesnih događaja niti izgradnji povjerenja i pomirenja među narodima na prostoru bivše Jugoslavije", poručili su studenti.

Zamjeraju izostanak Bljeska i Oluje

Jedna od njihovih glavnih zamjerki odnosi se na to što se u prijedlogu rezolucije ne spominju stradanja srpskog stanovništva u Hrvatskoj.

"U prijedlogu rezolucije gotovo su u potpunosti zanemarena stradanja srpskog civilnog stanovništva u Hrvatskoj, uključujući ubojstva, progone, uništavanje imovine i masovno izbjeglištvo", navode.

Posebno izdvajaju hrvatske vojno-redarstvene operacije Bljesak i Oluja, smatrajući da se ratovi devedesetih ne mogu cjelovito sagledati bez spominjanja zločina počinjenih nad srpskim civilima.

Studenti se protive i onome što nazivaju pojednostavljenim prikazivanjem odgovornosti za raspad Jugoslavije i ratne sukobe.

"Neprihvatljivo je da se složeni procesi raspada SFRJ, međunacionalnih odnosa i oružanih sukoba svode na pojednostavljenu sliku kolektivne odgovornosti srpskog naroda", ističu.

Naglašavaju da odgovornost za ratne zločine mora biti individualna, utemeljena na dokazima i pravomoćnim sudskim presudama.

"Srbija ima obvezu surađivati u rasvjetljavanju sudbine nestalih"

Unatoč protivljenju rezoluciji, studenti priznaju obvezu Srbije da sudjeluje u pronalaženju nestalih osoba i utvrđivanju odgovornosti za ratne zločine.

"Srbija ima obvezu surađivati u rasvjetljavanju sudbine nestalih i utvrđivanju odgovornosti za počinjene zločine, ali isti pristup mora postojati i kada je riječ o srpskim žrtvama i zločinima počinjenim nad njima", poručuju.

Smatraju da su za rješavanje tih pitanja nužni regionalna suradnja, otvaranje arhiva i jednaki kriteriji prema svim žrtvama.

"Sjećanje na prošlost ne smije postati sredstvo političkog pritiska niti se smije koristiti za produbljivanje postojećih podjela u regiji", upozoravaju.

Dodaju da pomirenje nije moguće bez suočavanja sa svim ratnim zločinima, neovisno o nacionalnosti žrtava i počinitelja.

Što predviđa rezolucija o Vukovaru?

Prijedlog rezolucije povodom 35. obljetnice okupacije Vukovara pripremili su hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu iz različitih političkih skupina, među kojima su Karlo Ressler, Tonino Picula, Stephen Nikola Bartulica i Gordan Bosanac.

Dokument podsjeća na gotovo tromjesečnu opsadu Vukovara 1991. godine, razaranje grada tijekom velikosrpske agresije te ratne zločine počinjene nakon ulaska JNA i srpskih paravojnih postrojbi.

Posebno se ističe zločin na Ovčari, gdje su nakon pada grada ubijeni hrvatski ratni zarobljenici, ranjenici i civili.

Rezolucijom se također naglašava potreba za pronalaskom nestalih osoba, otvaranjem arhiva i procesuiranjem odgovornih za ratne zločine.

Europski parlament o Vukovaru raspravlja u ponedjeljak, 23. studenoga, dok je glasovanje o rezoluciji predviđeno za četvrtak, 26. studenoga.

Ako bude usvojena, rezolucija će predstavljati političko stajalište Europskog parlamenta, ali neće biti pravno obvezujuća.