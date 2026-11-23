Vlasti su ovaj put su odlučile poslušati javnost. Ministar kulture, sporta i turizma Chae Hwi-young objavio je na Instagramu da žali što su tako zastarjeli propisi još uvijek na snazi te najavio uvođenje nove poslovne kategorije. Njome bi "live klubovi" dobili službeno pravno priznanje kao prostori koji nisu ni klasični restorani ni noćni klubovi, što će im omogućiti da istodobno poslužuju hranu i dopuste gostima slobodan ples.