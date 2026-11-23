Kao u "Footlooseu"
U ovoj zemlji godinama se nije smjelo plesati u lokalima, sad napokon mijenjaju zakon
Južnokorejska vlada razmatra donošenje zakonskih izmjena koje bi građanima napokon omogućile da "slobodno plešu" u restoranima i manjim lokalima sa živom glazbom. Riječ je o problemu koji već više od desetljeća opterećuje neovisnu glazbenu scenu u toj zemlji.
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Naime, brojni manji prostori za koncerte registrirani su kao obični restorani kako bi mogli posluživati hranu i piće bez strogih propisa i visokih poreza kakvi vrijede za noćne klubove.
Međutim, prema državnom Zakonu o sanitarnoj ispravnosti hrane, gostima u restoranima" unatoč globalnoj slavi korejske pop-glazbe i hita "Permission to Dance" grupe BTS" doslovno nije dopušteno plesati. Iako pojedine četvrti u Seulu, poput poznatog kvarta Hongdae, imaju lokalne propise koji restoranima omogućuju traženje posebne dozvole za ples, takva je praksa rijetka u ostatku zemlje, piše CNN.
Zatvaranje kluba pokrenulo lavinu
Apsurdnost ovog pravila na svojoj je koži ljetos osjetio Ovantgarde, popularni pub i klub sa živom glazbom u obalnom gradu Busanu, gdje nastupaju glazbenici raznih žanrova – od bluesa i balada do rocka. U kolovozu su vlasti klubu izrekle dvomjesečnu zabranu rada upravo zato što su gostima dopustili da plešu.
Situacija koja podsjeća na radnju kultnog filma Footloose iz 1984. godine pokazala se kao prekretnica. Nakon zatvaranja kluba, više od 22.000 ljudi potpisalo je peticiju upućenu parlamentu tražeći hitnu promjenu zakona.
Vlasti su ovaj put su odlučile poslušati javnost. Ministar kulture, sporta i turizma Chae Hwi-young objavio je na Instagramu da žali što su tako zastarjeli propisi još uvijek na snazi te najavio uvođenje nove poslovne kategorije. Njome bi "live klubovi" dobili službeno pravno priznanje kao prostori koji nisu ni klasični restorani ni noćni klubovi, što će im omogućiti da istodobno poslužuju hranu i dopuste gostima slobodan ples.
Podrška budućim zvijezdama K-kulture
Ministar je osobno posjetio Ovantgarde i razgovarao s vlasnikom te predstavnicima glazbene scene, naglasivši da su takvi klubovi ključni inkubatori za mlade izvođače koji će oblikovati budućnost korejske kulture. Korisnici društvenih mreža s oduševljenjem su dočekali najavu, ističući da je takva promjena odavno trebala biti provedena u zemlji koja svoj globalni utjecaj gradi upravo na izvozu kulture.
Ipak, zakonodavna procedura mogla bi potrajati još nekoliko mjeseci, dok prijedlog ne prođe usuglašavanje među agencijama, javnu raspravu i glasanje u parlamentu. Klub Ovantgarde u međuvremenu je ponovno otvorio svoja vrata krajem listopada, a posjetitelje na ulazu i dalje dočekuju veliki natpisi s jasnim upozorenjem: "Zabranjen ples".
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