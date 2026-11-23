A kada i taj dio Zakona stupi na snagu pa trgovci i teleoperateri dobiju licencu da sami procjenjuju bonitet kupaca i na temelju toga im odobravaju kupovinu na rate, pretpostavimo situaciju u kojoj se nekome usred ljeta pokvari hladnjak. U servisu mu kažu kako rezervnih dijelova za popravak trenutno nemaju, a hladnjak mu je neophodan zbog kvarljivih namirnica, pa ode u trgovinu kupiti novi. A tamo mu trgovac, provjerivši njegov bonitet, odbije prodati novi hladnjak za koji inače daje mogućnost prodaje na šest, dvanaest, osamnaest ili više rata.