ČELNICA UDRUGE POTROŠAČA
Knežević: "Nije mi jasno kako će trgovac provjeravati bonitet kupca, a očito nije jasno ni onima u Vladi"
U petak je stupio na snagu novi Zakon o potrošačkim kreditima koji bi, kako su poručili iz Ministarstva financija, trebao osigurati odgovorno kreditiranje i spriječiti situacije u kojima potrošači preuzimaju financijske obveze koje realno ne mogu podmirivati.
Uoči stupanja Zakona o potrošačkim kreditima na snagu u javnosti se najviše spominjala, a i izazivala najviše nedoumica, odredba prema kojoj će trgovci i teleoperateri biti dužni, poput banaka kod davanja kredita, procijeniti bonitet kupca te na temelju toga odobriti ili odbiti kupovinu nekog proizvoda na rate.
Jednostavnije rečeno, mobilni telefon ili televizor neće se više moći kupiti na rate tek tako, bez prethodne provjere sposobnosti uredne otplate. Pritom nije riječ o kupnji na rate kreditnim karticama, nego o kupnji na rate koju omogućuje trgovac.
"Ne smije svatko provjeravati osobne podatke građana"
Upravo taj dio Zakona koji se odnosi na procjenu boniteta kupca koju bi trebali obavljati sami trgovci i teleoperateri očito je bio toliko zakučast da je primjena te odredbe odgođena za šest mjeseci. Do tada bi trebao biti donesen i podzakonski akt koji će je detaljno razraditi.
"Podzakonski akt nije još donesen jer vjerojatno ni u Vladi još ne znaju kako će to izvesti. Hrvatska narodna banka(HNB) treba trgovcima dati licencu da bi mogli kontrolirati i provjeravati kreditnu sposobnost potrošača no meni i mnogima uopće nije jasno kako će to funkcionirati", rekla nam je Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača (HUZP).
"Kada podižemo kredit onda banci dajemo suglasnost da kod HROK-a (Hrvatski registar obveza po kreditima) provjeri našu zaduženost i na temelju toga ocijeni jesmo li kreditno sposobni. A ja stvarno ne znam kako će to raditi teleoperateri kada čovjek dođe kupiti mobitel na rate. S obzirom na Opću uredbu o zaštiti osobnih podataka ne bi smio svatko provjeravati osobne podatke građana", dodala je.
"Ni u Vladi nisu znali kako će to izgledati"
A kada i taj dio Zakona stupi na snagu pa trgovci i teleoperateri dobiju licencu da sami procjenjuju bonitet kupaca i na temelju toga im odobravaju kupovinu na rate, pretpostavimo situaciju u kojoj se nekome usred ljeta pokvari hladnjak. U servisu mu kažu kako rezervnih dijelova za popravak trenutno nemaju, a hladnjak mu je neophodan zbog kvarljivih namirnica, pa ode u trgovinu kupiti novi. A tamo mu trgovac, provjerivši njegov bonitet, odbije prodati novi hladnjak za koji inače daje mogućnost prodaje na šest, dvanaest, osamnaest ili više rata.
"Da, na rate mu ne mogu prodati hladnjak, a on nema novca za jednokratnu kupovinu. Vjerojatno je zbog takvih mogućih situacija i odgođena primjena tog dijela Zakona. Mislim da ni u Vladi nisu znali kada su donosili taj zakon kako će izgledati u praksi pa im sada očito treba vremena da ga "skuhaju" do kraja", kaže predsjednica HUZP-a.
Akti koji dodatno zbunjuju potrošače
Knežević napominje kako je sve više zakona i podzakonskih akata koji se donose na brzinu i bivaju nedorečeni.
"Vidjelo se već kod uvođenja eura koliko smo nedorečenih zakona donijeli. Zakon mora biti jasan i nedvosmislen da ga ne može svatko tumačiti na svoj način. Kad pročitamo zakonsku odredbu, svima nam treba biti jasno o čemu se radi. A s bonitetom kupca koji bi trebali procjenjivati trgovci i teleoperateri nije tako."
Nešto slično dogodilo se i s Pravilnikom o isticanju bazne cijene proizvoda čija je primejna bila odgodđena s 1. listopada na prošli utorak, 17.studenoga. Informacije koje su potrošači pritom dobivali dodatno su ih zbunjivale.
"Što mi vrijedi bazna cijena osim da se sekiram kad vidim kako je 10. rujna nešto što moram kupiti koštalo pet eura, a sada košta sedam eura. To neće ograničiti rast cijena, ali će ljude još više iznervirati. Tako je i s ovim. Akti koji bi trebali biti na korist potrošačima, dodatno ih zbunjuju."
"Ima u Zakonu puno dobrih stvari, ali..."
No da ne bi ispalo kako je Zakon o potrošačkim kreditima promašen, Knežević ističe da u njemu ima puno toga dobroga za potrošače. Primjerice, odredba o obveznom pristanku građana na povećanje dopuštenog minusa i limita na kreditnim karticama.
"Još su donedavno banke samoinicijativno davale prešutni minus na računu. Mnogi isprva nisu ni znali o čemu se radi, mislili su da im je stric iz Amerike poslao novac (smijeh) a kad bi ga potrošili i kada ga je trebalo vraćati, bili su u problemima."
Dobro je i to, kaže čelnica HZUP-a, što se potrošačima više neće uvjetovati otvaranje tekućeg računa u banci u kojoj dižu kredit.
"Možemo se zaduživati u svim bankama bez takvog uvjetovanja, kao i uvjetovanja osiguravajućeg društva za osiguranje kredita. Dobra je i odredba da se bivše onkološke bolesnike ne provjerava ako idu u kreditno zaduživanje, kao i to da se više ne naplaćuje naknada za odobravanje i obradu stambenih kredita. Ukratko, ima dobrih stvari, ali i dalje mi nije jasno kako će funkcionirati provjera boniteta kupaca koju će provoditi trgovci i kako će HNB to kontrolirati", zaključila je Knežević.
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