Redd F/Unsplash

Koliko ste puta poželjeli otići na kavu ili piće, ali niste znali tko je od prijatelja slobodan? Upravo taj problem želi riješiti nova hrvatska aplikacija LAKAT, koja bi trebala biti dostupna od 1. prosinca.

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Ideja je jednostavna: Umjesto beskonačnog dopisivanja i dogovaranja, korisnici mogu vidjeti tko je od njihovih prijatelja vani i gdje se nalazi.

Dovoljno je objaviti da ste na kavi, u kafiću ili negdje drugdje, a vaši prijatelji mogu vam se pridružiti.

Aplikacija ima i kartu na kojoj se prikazuju lokacije prijatelja, ali te informacije mogu vidjeti samo osobe koje ste prihvatili, osim ako sami ne odlučite nešto javno objaviti.

Posebno je zanimljiva funkcija nazvana „Film večeri”, koja omogućuje fotografiranje tijekom druženja, ali postoji mala kvaka.

Fotografije se mogu pogledati tek sljedećeg dana u podne, pa korisnici moraju pričekati da vide što su sve zabilježili.

Tu je i virtualni lik Krigla, koji prati aktivnosti korisnika, daje im izazove i na duhovit ih način potiče na druženje.

Korisnici mogu sudjelovati i u svakodnevnim igrama, uspoređivati rezultate te se s prijateljima natjecati protiv drugih ekipa i kvartova.

Autori najavljuju da aplikacija neće imati reklame, a namijenjena je punoljetnim korisnicima.

LAKAT bi prema najavi trebao stići na iPhone 1. prosinca, dok je verzija za Android planirana naknadno.

Više informacija, prikaz aplikacije i mogućnost prijave za obavijest o izlasku dostupni su na stranici laktarenje.com.