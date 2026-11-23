Victoria Emerson/PEXELS

Ljudi često imaju čvrste stavove o tome je li čovjek po svojoj prirodi predodređen za monogamiju. Neki smatraju da je doživotna partnerska veza naše prirodno stanje. Drugi je vide kao društveno pravilo nametnuto instinktima koji nas vuku u suprotnom smjeru. Pitanje postaje mnogo zanimljivije kada prestanemo raspravljati na temelju intuicije i pogledamo što nam govori samo ljudsko tijelo.

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To je moguće zato što način parenja utječe na anatomiju. Kada se neka vrsta milijunima godina natječe za partnere na određeni način, takvo nadmetanje mijenja i tjelesne karakteristike njezinih pripadnika. Usporedba ljudi s našim najbližim srodnicima omogućuje nam da krenemo unatrag, od građe tijela prema ponašanju koje je do nje dovelo, piše biolog Scott Travers, suradnik Forbesa.

Muškarci i žene imaju sličniju tjelesnu građu nego neki čovjekoliki majmuni

Najjasnije je početi od razlike u tjelesnoj veličini između mužjaka i ženki. Kod gorila jedan dominantni mužjak obično kontrolira skupinu ženki. Ostali mužjaci moraju se boriti s njim za taj položaj. S vremenom je to pogodovalo razvoju vrlo krupnih mužjaka. Odrasli mužjak gorile često je približno dvostruko teži od ženke.

Kod gibona je situacija suprotna. Ti mali čovjekoliki majmuni obično žive u parovima. Budući da se mužjaci rijetko bore za pristup ženkama, pripadnici obaju spolova približno su iste veličine.

Ljudi su mnogo sličniji gibonima. Muškarci su u prosjeku oko 15 posto teži od žena. Ta razlika postoji, ali je skromna u usporedbi s vrstama kod kojih se mužjaci intenzivno nadmeću. To upućuje na zaključak da su se naši preci u određenoj mjeri borili za partnere, ali ne na način u kojem samo jedan mužjak odnosi svu pobjedu, kao kod gorila.

To potvrđuju i naši zubi. Kod mnogih primata mužjaci imaju duge očnjake koje koriste kao oružje u borbama za partnere. Ljudski očnjaci su mali, a razlika između muškaraca i žena neznatna je.

Istraživanje iz 2021. godine, objavljeno u časopisu PNAS, pokazalo je da je njihovo smanjivanje već bilo uvelike u tijeku prije otprilike 4,5 milijuna godina. Mnogi antropolozi to vide kao znak da su borbe za partnere izgubile na važnosti.

Što nam otkrivaju ljudski testisi?

Manje očit trag pruža veličina testisa. Kada se ženke pare s više mužjaka u kratkom razdoblju, spermiji različitih mužjaka natječu se za oplodnju iste jajne stanice. Biolozi taj proces nazivaju kompeticijom spermija.

Kako je pokazalo istraživanje objavljeno u časopisu Nature 1981. godine, vrste primata kod kojih se to često događa obično imaju mužjake s većim testisima jer proizvodnja veće količine spermija povećava njihove izglede za oplodnju.

Čimpanze žive u skupinama u kojima se pripadnici obaju spolova pare s brojnim partnerima. Njihovi testisi vrlo su veliki u odnosu na tjelesnu veličinu. Gorile, čiji dominantni mužjaci ne dopuštaju suparnicima pristup ženkama, imaju vrlo male testise. Ljudski testisi nalaze se između tih dviju krajnosti.

Uobičajeno tumačenje tih nalaza jest da su naši preci uglavnom živjeli u parovima, ali da te veze nisu uvijek bile isključive.

Čini se da je parenje izvan partnerske veze bilo dovoljno često da ostavi trag na našoj anatomiji, iako ni približno toliko često kao kod čimpanza.

PEXELS

Ljudske bebe zahtijevaju previše brige da bi se o njima skrbio samo jedan roditelj

Najsnažniji argument u prilog povezivanju ljudi u parove proizlazi iz razine brige koja je potrebna našoj djeci.

Ljudska beba rađa se potpuno bespomoćna i potrebno joj je znatno više od desetljeća da postane samostalna. To podrazumijeva golemu količinu hrane, njege i pažnje koju bi morao osigurati samo jedan roditelj.

U životinjskom svijetu monogamija se obično javlja ondje gdje podizanje mladunaca predstavlja prevelik posao za jednog roditelja.

Prema istraživanju objavljenom u časopisu Science 2013. godine, samo mali dio vrsta sisavaca stvara trajne parove. Kod većine vrsta ptica to je slučaj, uglavnom zato što su potrebne dvije odrasle jedinke kako bi se mladunci u gnijezdu redovito hranili.

Mnogi evolucijski biolozi smatraju da je sve veći teret odgoja ljudske djece usmjerio naše pretke u sličnom pravcu, prema očevima koji ostaju uz obitelj i pomažu u podizanju djece. Ipak, ne slažu se svi da je briga o djeci bila glavni pokretač tog procesa.

Biologija privrženosti

Neki istraživači upozoravaju i na činjenicu da žene, za razliku od mnogih drugih primata, nemaju očite vanjske znakove ovulacije.

Prema jednoj teoriji, to je muškarcima davalo razlog da ostanu uz jednu partnericu tijekom cijele godine. Ta je hipoteza i dalje predmet rasprave, ali uklapa se u širu sliku.

Biologija privrženosti također podupire to stajalište. Istraživanja prerijskih voluharica, jedne od rijetkih vrsta glodavaca koje stvaraju doživotne parove, povezala su stvaranje partnerskih veza s hormonima oksitocinom i vazopresinom.

To je objašnjeno u preglednom radu objavljenom u časopisu Nature Neuroscience 2004. godine.

Ljudi imaju iste hormonske sustave, koji, čini se, također sudjeluju u stvaranju naših emocionalnih veza.

To samo po sebi ne dokazuje ništa o ljudskom ponašanju, ali pokazuje da biološke osnove povezivanja u parove imaju vrlo dugu evolucijsku povijest.

PEXELS

Kako ljudska društva doista žive?

Antropologija dodaje još jedan sloj ovoj priči.

Prema znanstvenom radu objavljenom 2012. godine u časopisu Philosophical Transactions of the Royal Society B, većina društava koja su antropolozi proučavali dopuštala je muškarcima da imaju više od jedne supruge.

Ipak, većina muškaraca u tim društvima imala je samo jednu ženu, uglavnom zato što je mali broj njih mogao steći dovoljno visok društveni status ili bogatstvo da uzdržava više supruga.

Poligamija je bila dopuštena mnogo češće nego što je doista bila zastupljena u praksi.

Suvremeni život pokazuje sličnu kombinaciju. Mnogi ljudi stvaraju duboke i dugotrajne veze, ali velik broj odnosa završava, nakon čega ljudi često ulaze u nove veze.

Neki istraživači taj opći obrazac nazivaju serijskom monogamijom. To podrazumijeva niz uzastopnih predanih partnerskih veza tijekom života.

Jesu li ljudi prirodno monogamni?

Dokazi koje pruža naše tijelo upućuju na to da naginjemo monogamiji, ali ne u potpunosti.

Nismo građeni kao vrsta koja je strogo vjerna jednom partneru, ali ni kao vrsta sklona neograničenom promiskuitetu.

Naša građa upućuje na primate koji su evoluirali tako da stvaraju snažne partnerske veze, ali su zadržali određenu sklonost nadmetanju i traženju drugih partnera.

Forbesov suradnik smatra da je takav zaključak korisniji od bilo kojeg od dvaju kategoričnih odgovora.

To znači da monogamija nije naše nepromjenjivo prirodno stanje. Ipak, nije ni nešto što nam je nametnuto protivno našoj prirodi.

Ona je jedan od načina života koji nam je evolucija omogućila, dok kultura i osobni izbor imaju veliku ulogu u tome hoćemo li ga prihvatiti.