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"nije u šoldima sve"

VIDEO / Mladen Grdović slavio pobjedu Hrvatske u Torontu, susret s Plenkovićem postao hit na mrežama

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N1 Info
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24. lip. 2026. 14:49
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grdovic
AP Photo/Alexandra Antoniono, Screenshot/Facebook

Poznati zadarski glazbenik Mladen Grdović u Torontu je s tribina pratio prvu pobjedu hrvatske nogometne reprezentacije na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu. "Vatreni" su golom Ante Budimira slavili protiv Paname, a Grdović je plijenio pažnju brojnih hrvatskih navijača.

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Tijekom utakmice Grdović je susreo i hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, a njihov je srdačan susret ubrzo završio i na društvenim mrežama. Video je podijelio sam Grdović na svom Facebook profilu.

Pjevač je premijera ugledao izdaleka te mu je mahnuo dok se Plenković spuštao niz stepenice stadiona. Čim ga je primijetio, na licu premijera pojavio se osmijeh te mu se požurio javiti. Srdačno su se rukovali te kratko porazgovarali i prognozirali rezultat utakmice.

"3:1", rekao je Grdović. Iako nije pogodio rezultat, naš je glazbenik, čije se pjesme pjevaju u svlačionici "Vatrenih" i na svakom dočeku, pogodio ono najbitnije - pobjedu Hrvatske.

Croatia fans celebrate after the World Cup Group L soccer match between Panama and Croatia in Toronto, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Alexandra Antoniono)
AP Photo/Alexandra Antoniono
Teme
andrej plenković hrvatska nogometna reprezentacija mladen grdović sp 2026. sp2026 svjetsko nogometno prvenstvo

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