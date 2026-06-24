"nije u šoldima sve"
VIDEO / Mladen Grdović slavio pobjedu Hrvatske u Torontu, susret s Plenkovićem postao hit na mrežama
Poznati zadarski glazbenik Mladen Grdović u Torontu je s tribina pratio prvu pobjedu hrvatske nogometne reprezentacije na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu. "Vatreni" su golom Ante Budimira slavili protiv Paname, a Grdović je plijenio pažnju brojnih hrvatskih navijača.
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Tijekom utakmice Grdović je susreo i hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, a njihov je srdačan susret ubrzo završio i na društvenim mrežama. Video je podijelio sam Grdović na svom Facebook profilu.
Pjevač je premijera ugledao izdaleka te mu je mahnuo dok se Plenković spuštao niz stepenice stadiona. Čim ga je primijetio, na licu premijera pojavio se osmijeh te mu se požurio javiti. Srdačno su se rukovali te kratko porazgovarali i prognozirali rezultat utakmice.
"3:1", rekao je Grdović. Iako nije pogodio rezultat, naš je glazbenik, čije se pjesme pjevaju u svlačionici "Vatrenih" i na svakom dočeku, pogodio ono najbitnije - pobjedu Hrvatske.
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