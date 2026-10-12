Loš vikend za brazilsku zvijezdu: Nakon crvenog kartona, turbulencije i kod kuće

Vinicius je ušao s klupe i uspio zatresti protivničku mrežu, ali slavlje nije dugo trajalo. Nakon VAR provjere ustanovljeno je da je Brazilac tijekom akcije povukao za kosu nogometaša suparničke momčadi. Pogodak je poništen, a Vinicius je dobio izravni crveni karton. Tako je brazilski napadač ostao bez pogotka, a Real Madrid bez njega za narednu prvenstvenu utakmicu, ukoliko ne dođe do promjene disciplinske odluke.