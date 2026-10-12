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Loš vikend za brazilsku zvijezdu: Nakon crvenog kartona, turbulencije i kod kuće
Brazilski nogometaš Vinicius Junior proživljava turbulentan vikend. Nakon što mu je u utakmici Real Madrida protiv Villarreala poništen pogodak i pokazan crveni karton, brazilski mediji objavili su da je navodno ponovo prekinuo ljubavnu vezu s poznatom influencericom Virginijom Fonsecom.
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Prema pisanju brazilskog medija Globo, Vinicius i Virginia odlučili su se razići svega tri mjeseca nakon što su obnovili vezu.
Riječ je o njihovom drugom navodnom raskidu ove godine, a vijest je privukla veliku pažnju brazilske javnosti.
Oglasili se izvori bliski paru
Kako prenosi Globo, do prekida nije došlo zbog velike svađe ili nekog konkretnog sukoba. Izvori bliski paru tvrde da su Vinicius i Virginia nakon razgovora zaključili da njihova veza više ne funkcioniše. Informacije o navodnom raskidu, prema istom izvoru, stigle su iz okruženja brazilske influencerice.
Virginia je prethodnih dana boravila u Madridu, gdje Vinicius živi i nastupa za Real, ali je u subotu otputovala u Sjedinjene Američke Države sa svoje troje djece.
Već narednog jutra na društvenim mrežama pojavili su se snimci s plaže koje su objavili Virginia i Zé Felipe, otac njene djece.
Ipak, ni Vinicius ni Virginia zasad nisu javno potvrdili informacije o novom prekidu.
Javno pomirenje
Njihova ljubavna priča počela je krajem 2025. godine i od samog početka izazivala veliki interes medija.
Prvi raskid dogodio se u svibnju ove godine, kada je Virginia putem društvenih mreža objasnila svoju odluku.
Međutim, samo dva mjeseca kasnije uslijedio je neočekivan preokret. Vinicius i Virginia zajedno su se pojavili na otvaranju njene teretane u Goiâniji, gdje su poljupcem pred kamerama potvrdili pomirenje. Nedugo zatim viđeni su zajedno i na obiteljskoj proslavi, što je dodatno učvrstilo uvjerenje da su odlučili svojoj vezi pružiti drugu priliku. Prema najnovijim navodima brazilskih medija, ni drugi pokušaj nije uspio.
Crveni karton protiv Villarreala
Vijesti iz privatnog života stigle su neposredno nakon burne utakmice Real Madrida protiv Villarreala.
Vinicius je ušao s klupe i uspio zatresti protivničku mrežu, ali slavlje nije dugo trajalo. Nakon VAR provjere ustanovljeno je da je Brazilac tijekom akcije povukao za kosu nogometaša suparničke momčadi. Pogodak je poništen, a Vinicius je dobio izravni crveni karton. Tako je brazilski napadač ostao bez pogotka, a Real Madrid bez njega za narednu prvenstvenu utakmicu, ukoliko ne dođe do promjene disciplinske odluke.
U trenutku kada pokušava pronaći prepoznatljivu formu, Vinicius se ponovo našao u centru pažnje, kako zbog događaja na terenu tako i zbog informacija iz privatnog života.
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