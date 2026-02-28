Alarmatni podaci: Nikad više ljudi nije poginulo na mediteranskoj migrantskoj ruti

Početak ove godine najsmrtonosniji je dosad za migrante koji prelaze Sredozemno more, prema izvješću Međunarodne organizacije za migracije.
Najmanje 606 osoba poginulo je u Sredozemnom moru između 1. siječnja i 24. veljače, što je "neviđen broj" za prve mjesece jedne godine, navodi se u izvješću. Stvarni broj mogao bi biti znatno veći jer postoje izvješća o "stotinama drugih nestalih na moru" koja još nisu potvrđena, dok su se u posljednja dva tjedna 23 tijela već nasukala na talijanskim i libijskim obalama, priopćila je agencija Ujedinjenih naroda.
Uporno visok broj smrtnih slučajeva pokazuje potrebu za sigurnim, regularnim rutama i zaštitnim mjerama u uvjetima "rastućeg dosega mreža trgovine ljudima i krijumčarenja migranata" koje iskorištavaju očajne ljude, navodi agencija.
"Kada sigurni putevi nisu dostupni, ljudi su prisiljeni na opasna putovanja i padaju u ruke krijumčara i trgovaca ljudima", izjavila je glavna direktorica IOM-a Amy Pope, dodajući da smrt migranata "nije neizbježna" i da predstavlja "globalni neuspjeh koji ne možemo prihvatiti kao nešto normalno".
Europska unija poduzima korake kako bi smanjila migracije prema kontinentu, uključujući planove za brže vraćanje odbijenih tražitelja azila te mjere koje državama omogućuju sklapanje sporazuma o uspostavi centara za obradu migranata u drugim zemljama, bez obzira na to imaju li osobe koje se tamo premještaju ikakvu poveznicu s tim državama.
Osiguravanje zaštite
Prioritet EU-a sada je "svesti nezakonite dolaske na minimum i zadržati ih na toj razini", rekao je povjerenik za migracije Magnus Brunner prilikom predstavljanja migracijske strategije Unije u siječnju.
To "nije cilj sam po sebi", rekao je, već smanjuje pritisak na zemlje EU-a, sprječava zlouporabe, jača povjerenje građana u EU i pomaže u spašavanju života. "Svako spriječeno krijumčarsko putovanje potencijalno je jedan spašeni život."
Kao sljedeći korak, EU "mora pristupiti migracijama duž cijele rute", uključujući osiguravanje zaštite osobama kojima je potrebna "bliže mjestu polaska", rekao je Brunner za Politico.
Porast broja smrtnih slučajeva pokazuje trajne opasnosti sredozemne migracijske rute, unatoč tome što je broj registriranih dolazaka u Italiju naglo pao, s 6.358 u prva dva mjeseca 2025. na 2.465 u istom razdoblju ove godine.
Najmanje 2185 osoba poginulo je ili nestalo pokušavajući prijeći Sredozemno more prošle godine, no to je podcijenjena brojka, navodi agencija, što potvrđuje najmanje 270 ljudskih ostataka koji su se nasukali na obalu, a koji se ne mogu povezati s poznatim brodolomima.
"Sve veća ograničenja informacija o potragama i spašavanju na morskim rutama prema Europi dovela su do toga da iznimno velik broj slučajeva nije mogao biti potvrđen", navodi agencija.
Diljem svijeta najmanje 7667 ljudi poginulo je ili nestalo na migracijskim rutama 2025., prema podacima IOM-a.
