Alarmatni podaci: Nikad više ljudi nije poginulo na mediteranskoj migrantskoj ruti

Najmanje 606 osoba poginulo je u Sredozemnom moru između 1. siječnja i 24. veljače, što je "neviđen broj" za prve mjesece jedne godine, navodi se u izvješću. Stvarni broj mogao bi biti znatno veći jer postoje izvješća o "stotinama drugih nestalih na moru" koja još nisu potvrđena, dok su se u posljednja dva tjedna 23 tijela već nasukala na talijanskim i libijskim obalama, priopćila je agencija Ujedinjenih naroda.