Prijeti li Europi nova migrantska kriza? Iza svega navodno stoji Putinov saveznik i general

Tijekom prvih sedam mjeseci ove godine, EU je registrirao približno 5000 nezakonitih prelazaka na svojim istočnim kopnenim granicama. Premda je ova brojka niža od prošlogodišnje, učestali letovi između Libije i Bjelorusije mogli bi rezultirati novim valom graničnih prelazaka
Postoje indicije da ruski predsjednik Vladimir Putin surađuje s libijskim vojnim zapovjednikom u cilju pokretanja nove migrantske krize koja bi pogodila Europsku uniju. Europska komisija uočila je značajan porast broja letova na ruti između libijskog grada Bengazija na istoku zemlje i bjeloruskog glavnog grada Minska, prenosi Večernji list.
Prema riječima dužnosnika, ovakav obrazac ukazuje na vjerojatnu koordinaciju s generalom Khalifom Haftarom, utjecajnim vojnim vođom koji drži pod kontrolom većinu istočne Libije, s ciljem poticanja vala nezakonitih migracija prema EU. Ovakav razvoj događaja mogao bi predstavljati ponavljanje scenarija iz ljeta 2021., kada su deseci tisuća potencijalnih tražitelja azila uz pomoć prešli bjeloruske granice, što su dužnosnici opisali kao ruski pokušaj destabilizacije Europske unije. "Pomno pratimo nedavne letove na relaciji Minsk-Benghazi koje izvršava Belavia Airlines", izjavio je predstavnik komisije za The Telegraph. "Frekvencija i karakter ovih letova, osobito u tako kratkom vremenskom razdoblju, postavlja pitanja o mogućoj koordinaciji ili olakšavanju nezakonitih migracijskih tokova", dodao je.
Analiza javno dostupnih podataka koju je proveo The Telegraph otkriva povećanje broja letova između libijskog grada i bjeloruske prijestolnice ovom nacionalnom aviokompanijom tijekom posljednjih mjeseci. Dok su u svibnju zabilježena samo dva leta između ovih gradova, u lipnju ih je bilo pet, a u srpnju četiri. Ranije je bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko optuživan da je omogućio migrantima dolazak u Minsk sličnim letovima, nakon čega ih je smjestio u privremene kampove uz granice s Poljskom, Litvom i Latvijom.
Navodi govore da su bjeloruski službenici migrantima u kampovima davali savjete o načinima prelaska granice bez otkrivanja. Stručnjaci su kasnije zaključili da je to provedeno u suradnji s Putinom kako bi se skrenula pozornost s njegovih vojnih snaga koncentriranih uz ukrajinsku granicu uoči invazije u veljači 2022. Nakon što je započeo najkrvaviji konflikt od Drugog svjetskog rata, ruski predsjednik pokrenuo je seriju hibridnih napada na NATO i EU zemlje koje pružaju podršku obrani Kijeva.
"Činjenica da Rusija jača svoj utjecaj u Libiji predstavlja našu zabrinutost i razlog zašto moramo razviti angažman i s Libijom", rekao je prošlog mjeseca za Politico Magnus Brunner, povjerenik EU za migracije.
"Definitivno postoji rizik da će Rusija iskoristiti migrante i migracijska pitanja općenito kao oružje protiv Europe. Ova instrumentalizacija već se događa i, naravno, zabrinuti smo da Rusija planira isto učiniti s Libijom", dodao je.
