Prijeti li Europi nova migrantska kriza? Iza svega navodno stoji Putinov saveznik i general

Navodi govore da su bjeloruski službenici migrantima u kampovima davali savjete o načinima prelaska granice bez otkrivanja. Stručnjaci su kasnije zaključili da je to provedeno u suradnji s Putinom kako bi se skrenula pozornost s njegovih vojnih snaga koncentriranih uz ukrajinsku granicu uoči invazije u veljači 2022. Nakon što je započeo najkrvaviji konflikt od Drugog svjetskog rata, ruski predsjednik pokrenuo je seriju hibridnih napada na NATO i EU zemlje koje pružaju podršku obrani Kijeva.