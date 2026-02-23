Oglas

u Korenici

Božinović o prevrtanju čamca s migrantima: Uhićen je krijumčar iz BiH, utvrđujemo sve okolnosti

author
Hina
|
23. velj. 2026. 15:26
Davor Božinović
N1

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je u ponedjeljak prosvjed u Korenici protiv planirane gradnje migrantskog centra u Željavi te rekao da MUP još uvijek analizira tu lokaciju i da konačna odluka još nije donesena.

"Odluka još nije donesena jer su predstavnici posjetili jednu lokaciju da vide postoji li mogućnost za izgradnju centra i što bi bila prednost te lokacije", pojasnio je Božinović.

Istaknuvši da razumije zabrinutost stanovništva, napomenuo je da će MUP "uvijek bio i bit će u kontaktu s općinskim i županijskim vlastima".

Božinović je ocijenio da je za lokaciju migrantskog centra važno da je ona na najužem dijelu između Bosne i Hercegovine i Slovenije, što je čini jednom od najintenzivnijih ruta ilegalnih migranata.

Pojasnio je i da je MUP-u važno je li lokacija na samoj granici te da migranti iz centra nemaju slobodu kretanja.

"Oni su u svojevrsnoj detenciji. S većom nazočnošću policije, cijeli taj kraj bio bi sigurniji. Treba naglasiti da su ti centri zatvorenog tipa, kao što je onaj u Dugom Dolu. Kad je otvoren, nitko u Krnjaku i okolici nije vidio kretanje migranata. To se zove nadzor i kontrola svega što se događa", dodao je.

Prosvjed stanovnika Korenice i obližnjih mjesta održan je danas ispred zgrade Općine Plitvička Jezera na poziv načelnika Hrvoja Matejčića, koji je poručio da Općina i stanovnici žele "mirno, ali jasno" iskazati protivljenje planu za koji tvrdi da bi uključivao smještaj velikog broja migranata na području Željave.

Ministar Božinović je prije zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a komentirao utapanje dvojice migranata u ponedjeljak rano ujutro kod Hrvatske Kostajnice, prilikom pokušaja ilegalnog prelaska rijeke Une.

Potvrdio je da je policija uhitila krijumčara iz Bosne i Hercegovine i počela kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja. Nadodao je i da se pretpostavlja da su poginule osobe Kinezi.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

