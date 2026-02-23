Oglas

Severe Weather Europe

FOTO / Krajem veljače dramatična promjena vremena: Objavljene karte, evo što čeka Hrvatsku

N1 Info
23. velj. 2026. 10:19
Prema najnovijim prognozama meteorološkog portala Severe Weather Europe, snažna toplinska kupola širit će se nad središnjim dijelom kontinenta u posljednjem tjednu veljače

Europu krajem veljače čeka dramatična promjena vremena. Nakon dugotrajnog zimskog i vlažnog razdoblja s poplavama i snijegom, stiže prava proljetna epizoda s neuobičajeno visokim temperaturama. Prema najnovijim prognozama meteorološkog portala Severe Weather Europe, snažna toplinska kupola širit će se nad središnjim dijelom kontinenta u posljednjem tjednu veljače, prenosi Večernji list.

Taj sustav visokog tlaka, koji djeluje poput poklopca koji zarobljava topao zrak, prerasta u klasičan Omega blok (oblik atmosferskog uzorka u kojem središnji greben visokog tlaka okružuju dvije ciklone, a time se potpuno blokira dotok hladnog zraka. Toplina će krenuti iz Španjolske i Portugala prema sjeveru već početkom posljednjeg tjedna veljače. Od srijede do petka anomalije temperatura dosegnut će 12–16 °C iznad višegodišnjeg prosjeka u nizinama zapadne i središnje Europe.

Prema Severe Weather Europe, očekivane najviše dnevne temperature u tom razdoblju bit će u južnoj i središnjoj Španjolskoj, između 23 i 25 °C, a u Francuskoj, zapadnoj Njemačkoj i Beneluxu do 20 stupnjeva. Znatno toplija zračna masa prekrit će srednju Europu i Balkan od sredine tjedna do kraja tjedna. Njemačka, Češka, Austrija, Slovenija i Hrvatska u mnogim nizinama dosegnut će raspon od 14-18 °C. U drugoj polovici tjedna bit će malo toplije i nad Slovačkom, Mađarskom, Poljskom i južnijim područjima Balkana. Srednjoročni trendovi sugeriraju da bi se dinamičnije vrijeme moglo vratiti početkom ožujka

Ovakva toplina u veljači znači brzo otapanje snijega u Alpama (posebno na višim nadmorskim visinama), što može izazvati nove poplave u riječnim slivovima. U južnim krajevima već se osjeća pravo proljeće, dok sjeverniji dijelovi kontinenta dobivaju neočekivan predah od zime.

