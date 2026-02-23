FOTO / Krajem veljače dramatična promjena vremena: Objavljene karte, evo što čeka Hrvatsku

Prema Severe Weather Europe, očekivane najviše dnevne temperature u tom razdoblju bit će u južnoj i središnjoj Španjolskoj, između 23 i 25 °C, a u Francuskoj, zapadnoj Njemačkoj i Beneluxu do 20 stupnjeva. Znatno toplija zračna masa prekrit će srednju Europu i Balkan od sredine tjedna do kraja tjedna. Njemačka, Češka, Austrija, Slovenija i Hrvatska u mnogim nizinama dosegnut će raspon od 14-18 °C. U drugoj polovici tjedna bit će malo toplije i nad Slovačkom, Mađarskom, Poljskom i južnijim područjima Balkana. Srednjoročni trendovi sugeriraju da bi se dinamičnije vrijeme moglo vratiti početkom ožujka