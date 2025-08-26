Američki ministar: Proizvođači oružja su produžena ruka države, Trumpov potez je logičan

Američki ministar trgovine Howard Lutnick branio je u utorak predsjednika Donalda Trumpa koji zagovara da savezna vlada preuzme udio u kompanijama s kojima posluje, kazavši da bi se to moglo odnositi i na vojnu industriju.
"Razmišljaju o tome. Treba puno razgovora o tome kako da financiramo nabavu streljiva", rekao je Howard Lutnick pozivajući se na dužnosnike Pentagona.
Rekao je da su u tijeku velike rasprave o obrani te podsjetio da Lockheed Martin 97 posto svojih prihoda ostvaruje od američke vlade.
"Oni su u stvari produžena ruka američke vlade", istaknu je Lutnick.
Donald Trump u je ponedjeljak rekao da želi da američka vlada investira u zdrave američke tvrtke, no kritičari upozoravaju da bi takva uloga vlade mogla ograničiti korporativnu strategiju i agilnost tržišta, a postavlja se i pitanje kako bi time bili pogođeni potrošači.
Njegova administracija je prošli tjedan najavila da želi preuzeti desetinu tvrtke Intel. Radi se o proizvođaču čipova, a američka bi vlada s 10 postotnim udjelom čime bi nadmašila najvećeg pojedinačnog dioničara Vanguarda.
Vlada je prethodno intervenirala kako bi se finalizirala prodaja američke kompanije U.S. Steel japanskoj firmi Nippon Steel za 14,9 milijardi dolara.
Trump je da će to vladi omogućiti "pravo veta na ključne odluke koje se tiču američke ikone čelika".
Vlada je također kupila dionice tvrtke za rijetke metale MP Materials te postgla sporazum s proizvođačima čipova Nvidia i AMD da će ubirati 15 posto prihoda od prodaje.
