„SAD na vrhuncu moći — i vlastite slabosti“

Maksimalisti i s ljevice i s desnice slažu se u jednom: predsjednik je glavni i često jedini politički problem. Minimalisti – i u Republikanskoj i u Demokratskoj stranci – drže se taktike „proći će noć“, čekanja da oluja mine. U međuvremenu jedni koriste priliku za porezne olakšice i privatizaciju, drugi se nadaju povratku na vlast ističući Trumpove gafove i proturječja. Obje strane tako zapravo pokazuju nevjerojatnu pasivnost, piše D'Eramo.