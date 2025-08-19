Kako je Zelenski ovaj put smekšao Trumpa? Dao mu je poseban poklon. A Melaniji pismo...

Pokušaj diplomatskog šarma u Bijeloj kući uslijedio je nakon katastrofalnog prvog susreta s Trumpom u Ovalnom uredu u veljači, kada su američki predsjednik i njegov zamjenik JD Vance izvrijeđali Ukrajinca zbog toga što nije nosio odijelo, što je ispravljao Trumpa i zbog navodnog nedostatka zahvalnosti za američku pomoć.