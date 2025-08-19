DOBRA TAKTIKA
Kako je Zelenski ovaj put smekšao Trumpa? Dao mu je poseban poklon. A Melaniji pismo...
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski došao je na drugi sastanak u Ovalnom uredu s Donaldom Trumpom opremljen dvama tajnim adutima - palicom za golf namijenjenom američkom predsjedniku i pismom za njegovu suprugu Melaniju.
Palica za golf bila je simboličan dar, a iz Zelenskovog ureda poručili su da ju je ukrajinskom predsjedniku predao Kostiantyn Kartavcev, mlađi narednik koji je izgubio nogu u prvim mjesecima ruske invazije spašavajući suborce u borbi.
"Golf je postao dio Kartavcevljeve rehabilitacije", naveli su iz ureda.
"Moja supruga uzvratila Melaniji"
Kartavcev je snimio poruku za Trumpa, strastvenog igrača golfa, u kojoj ga moli da pomogne Ukrajini i osigura pravedan i trajan mir.
Zelenski je Trumpu predao i pismo koje je napisala njegova supruga Olena Zelenska, upućeno prvoj dami SAD-a, u kojem se zahvaljuje Melaniji Trump na njezinim naporima da apelira na ruskog predsjednika Vladimira Putina da vrati 20.000 otete ukrajinske djece njihovim obiteljima.
"Dopustite da zahvalim vašoj supruzi. Jer poslala je pismo koje se tiče naše djece, a moja supruga, prva dama Ukrajine, uzvratila joj je svojim pismom", rekao je Zelenski dok je Trumpu predavao pismo.
Ni Zelenski nije otišao praznih ruku, Trump je snimio video u kojem zahvaljuje Kartavcevu na palici za golf te je Zelenskom darovao simboličan set ključeva Bijele kuće, priopćio je ured ukrajinskog predsjednika.
Pokušaj diplomatskog šarma u Bijeloj kući uslijedio je nakon katastrofalnog prvog susreta s Trumpom u Ovalnom uredu u veljači, kada su američki predsjednik i njegov zamjenik JD Vance izvrijeđali Ukrajinca zbog toga što nije nosio odijelo, što je ispravljao Trumpa i zbog navodnog nedostatka zahvalnosti za američku pomoć.
Kako bi izbjegao ponavljanje tih poniženja, Zelenski je u SAD stigao uz potporu skupine europskih čelnika, i u odijelu, premda s vojnim prizvukom. Taj stilski odabir, o kojem je prvi pisao Politico, predstavljao je kompromis između Zelenskovog inzistiranja da ne želi nositi tradicionalno odijelo dok vodi zemlju u ratu i poštovanja prema preferencijama američkih domaćina.
Napori urodili plodom
Ukrajinski predsjednik je više puta zahvaljivao Trumpu dok su dvojica čelnika odgovarala na pitanja novinara i nije proturječio kada je Trump ponovno pogrešno tvrdio da su Sjedinjene Države dodijelile 300 milijardi dolara pomoći Ukrajini. Prema podacima Kielske institucije, SAD je od 22. siječnja 2022. do 30. lipnja 2025. potrošio ukupno 114,63 milijarde eura na pomoć Ukrajini.
Napori ukrajinskog lidera očito su urodili plodom. Trump je hvalio svoj sastanak s njim i spomenuo mogućnost da SAD odigra ulogu u pružanju sigurnosnih jamstava Ukrajini nakon postizanja mirovnog sporazuma.
Iako je američki predsjednik donekle promijenio stav o tome da je primirje nužno prije nego što se održe mirovni pregovori između Zelenskog i Putina, nije spomenuo najgori scenarij za Kijev, prisilnu razmjenu velikih dijelova snažno utvrđenog Donbasa koji kontrolira Ukrajina za male dijelove teritorija koje drži Moskva.
