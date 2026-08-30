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bivša kancelarka

Angela Merkel: Moramo se boriti za ovu demokraciju

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Hina
|
30. kol. 2026. 08:15
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AFP
Angelos TZORTZINIS/AFP

Tjedan dana prije pokrajinskih izbora u Saskoj-Anhaltu, bivša kancelarka Angela Merkel pozvala je ljude da se zauzmu za demokraciju.

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„Vjerujem da se sada, još jednom - nešto što nismo morali učiniti desetljećima - moramo stvarno boriti za ovu demokraciju, jednostavno se zauzeti za nju, biti malo hrabri, stajati iza svoje riječi i reći da je ovo divan način života“, rekla je Angela Merkel na događaju u Berlinu u subotu.

Naglasila je da većina ljudi ne glasa za krajnje desničarsku Alternativu za Njemačku (AfD).

Napomenula je da je stranka vrlo jaka u bivšim istočnonjemačkim pokrajinama, ali je ojačala i na nekadašnjem zapadu zemlje.

„To je postao pannjemački fenomen“, rekla je Merkel.

Primjerice, stranka je također ostvarila uspjehe na pokrajinskim izborima u Baden-Württembergu i Rheinland-Pfalzu.

Što se tiče izborne kampanje u Saskoj-Anhaltu, Merkel je rekla da je AfD, donekle, uspio „dominirati svim našim raspravama od jutra do večeri“.

To znači da birači više ne znaju što druge stranke zapravo žele. Novi pokrajinski parlament bit će izabran u Saskoj-Anhaltu 6. rujna. AfD je u velikoj prednosti u anketama za pokrajinske izbore.

Teme
afd njemačka demokracija izbori krajnja desnica

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