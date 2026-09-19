Hajdaš Dončić najavio promjene i prve poteze moguće Vlade SDP-a i Možemo: "Spreman sam je voditi"

Naglasio je da će prilikom izrade programa obilaziti Hrvatsku i razgovarati s građanima. "Stvarno mi nije teško biti i na Lastovu i u Babinoj Gredi. Što je meni važno? Hrvatska nije samo Zagreb, Split, Rijeka i Osijek. Hrvatska su naši ljudi koji žive i na otocima, i ljudi koji žive u Međimurju, i koji žive u Istri. Sve su ljudi do kojih treba doći i treba razgovarati. Ja sam stvarno otvoren i želim razgovarati i primam kritiku", rekao je.