Koalicija
Hajdaš Dončić najavio promjene i prve poteze moguće Vlade SDP-a i Možemo: "Spreman sam je voditi"
SDP i Možemo! najavili su u subotu na Markovu trgu početak formalnih pregovora o programu buduće Vlade, koji se temelji na osam prioritetnih područja te ujedno predstavlja "oštar rez s nasljeđem HDZ-a" i dosadašnjim modelom upravljanja.
Stranke idu zajedno na izbore, a o detaljima je govorio čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić za Dnevnik Nove TV.
Pripreme za izbore
Na pitanje puca li na poziciju premijera ako građani daju većinu koaliciji SDP-a i Možemo!, Hajdaš Dončić odgovorio je da koalicija najprije mora zaslužiti povjerenje građana.
"Vjerujem da to možemo i da je svima ova vladavina HDZ-a malo otišla u prekomjerni kriminal, korupciju i zapravo jednu nesposobnost te potkapacitiranost. I, naravno, ako uspijemo zajedno, dakle mi, Možemo! i partneri koji će nam se pridružiti u budućnosti, stvoriti stabilnu većinu, naravno da sam spreman tu stabilnu većinu i formirati i da, ako nas hrvatski građani izaberu, vodim hrvatsku Vladu", rekao je.
Iako su do izbora još dvije godine, SDP i Možemo! već su krenuli u pregovore. Upitan je li to posljedica iskustva s prošlih izbora, kada se dvije stranke nisu ujedinile, predsjednik SDP-a odgovorio je da je svaki izborni ciklus novo "miješanje karata".
Naglasio je da obje stranke već imaju svoje izborne programe te da sada usuglašavaju plan rada moguće buduće Vlade.
"Dakle, mi ćemo šest mjeseci prije izbora imati gotov plan rada Vlade koji se sastoji od osam poglavlja. To je ključno. To nikada nitko u hrvatskoj političkoj povijesti nije napravio tako rano. I na to sam ponosan", rekao je.
Dodao je da je ponosan na SDP-ovce, saborske zastupnike i predsjednike savjeta, ali i na kolege iz Možemo! koji su, kako je rekao, cijelo ljeto radili na programu koji sada usuglašavaju.
Upitan što će se dogoditi ako se SDP i Možemo! ne slože oko neke ključne odluke i tko će tada imati zadnju riječ, Hajdaš Dončić poručio je da se takva situacija neće dogoditi.
"Složit ćemo se, super surađujemo u svemu, super surađujemo već sad u Saboru, vodili smo zajedno neke kampanje. Ono što želim naglasiti - gotovo svakodnevno komuniciramo, usuglašavamo se i ovo će biti samo da kažemo koji će, recimo, biti prvi, drugi ili treći program, generalna reforma buduće hrvatske Vlade", rekao je.
Na opasku da će, prema tome, djelovati kao orkestar, kratko je odgovorio: "Da, bit ću dobar dirigent".
Fotelje još nisu podijelili
Hajdaš Dončić tvrdi da SDP i Možemo! još nisu razgovarali o podjeli ministarskih mjesta te da to neće činiti do nekoliko mjeseci prije izbora. Objasnio je, međutim, da su se dogovorili da će o pojedinim područjima iz njihova programa govoriti istaknuti stručnjaci, među kojima će biti i političari, ali i ljudi koji nisu nužno politički aktivni.
Tako će, rekao je, o temi otpada najviše komunicirati Miroslav Zmajlović, dok će se, primjerice, o pravosuđu, nacionalnoj sigurnosti i zdravstvu uključivati Ivana Kekin. "To ne znači da njih čekaju fotelje, ali polagano dokazivat će se ljudi, prezentirat će svoja rješenja", rekao je.
Naglasio je da će prilikom izrade programa obilaziti Hrvatsku i razgovarati s građanima. "Stvarno mi nije teško biti i na Lastovu i u Babinoj Gredi. Što je meni važno? Hrvatska nije samo Zagreb, Split, Rijeka i Osijek. Hrvatska su naši ljudi koji žive i na otocima, i ljudi koji žive u Međimurju, i koji žive u Istri. Sve su ljudi do kojih treba doći i treba razgovarati. Ja sam stvarno otvoren i želim razgovarati i primam kritiku", rekao je.
Na pitanje ima li podršku cijele stranke za suradnju s Možemo!, Hajdaš Dončić odgovorio je potvrdno. Na dodatna pitanja jesu li svi suglasni, podržavaju li ga i postoje li konflikti, rekao je da konflikata nema.
O Plenkovićevoj "mucici"
U razgovoru je bilo riječi i o burnoj saborskoj raspravi tijekom koje je premijer Andrej Plenković zastupnici Kekin na pitanje o otpadu u Gospiću rekao među ostalim: "Mucice, igrat ćemo se do izbora malo čvršće. Veselim se toj igri". Naknadno je HDZ objavio da je ta opaska bila upućena cijeloj lijevoj oporbi, a ne samo Kekin, dodajući da je i "Hajdaš Dončić mucica".
Predsjednik SDP-a odgovorio je da Plenković kontinuirano vrijeđa žene. Poručio je da je Plenković i njega uključio u tu priču zbog "saniranja štete". "On je i jednu novinarku nazivao istim imenima, znači on... pratite ga malo. To je ružno što radi. To je stvarno ružno", rekao je.
Premijer mu je u Saboru spomenuo i poslovanje njegova punca, a Hajdaš Dončić odbacio je povezanost s aktualnim slučajem otpada.
"Dakle, moj punac je imao 1999. ciglanu koja je proizvodila ciglu u Perušiću. To nema nikakve veze s ovim otpadom, o čemu govore i presude u njegovu korist", rekao je.
"A to vam se zove whataboutism, što su, recimo, doktorirali Trump i Vučić, a Plenković je još uvijek magistar u tome. Dakle, prebacuje temu s eko-problema u Gospiću, dakle s ovog što su potrovali hrvatsku zemlju, na nebitne teme jer komunicira nešto drugo", rekao je. Dodao je da Plenković mora znati "tko mu je s druge strane protivnik" te da ne nasjeda na takve stvari.
Najavio promjene
Na HDZ-ove kritike da SDP reciklira stare ideje koje nije ostvario dok je bio na vlasti, Hajdaš Dončić odgovorio je da će ovaj put biti drugačije jer planiraju promijeniti model upravljanja Hrvatskom.
Kao tri poteza koja smatra ključnima na početku mandata naveo je izmjenu Zakona o izbornim jedinicama, uklanjanje ograde na Markovu trgu i donošenje Zakona o podrijetlu imovine.
Za izborne jedinice rekao je da je važno postići da glas svakog građanina vrijedi jednako.
"Ograda Markov trg – simbolika. Vlada koja je ograđena od građana, koja se boji građana, nije više narodna Vlada. I Zakon o podrijetlu imovine, to ćemo donijeti u prvom kvartalu rada buduće hrvatske Vlade", rekao je.
Najavio je i transformaciju zdravstva, jačanje javnog sustava, kao i smanjenje broja neriješenih sudskih predmeta za 30 posto. Govorio je i o gospodarskoj politici te rekao da Hrvatska mora promijeniti oslanjanje na "sunce, more i turizam" i vratiti se proizvodnji.
"Želim snažnu Hrvatsku koja proizvodi hranu, želim snažnu Hrvatsku koja je energetski samodostatna, želim Hrvatsku koja je ponosna na Domovinski rat i na hrvatske ljude i koja zapravo još uvijek gaji onu solidarnost koja postoji", rekao je.
Dodao je da se solidarnost danas, prema njegovu mišljenju, najviše vidi tijekom elementarnih nepogoda. "Ja tu želim solidarnost vratiti u svakodnevni život hrvatskih građana, da se ljudi ne srame, da ne čekaju u redovima za zdravstvene preglede, da nemaju niske mirovine. To je ono što mi nudimo hrvatskim građanima", rekao je.
Na pitanje tko će financirati sve najavljene reforme, Hajdaš Dončić odgovorio je: "Porezni obveznici. Da vam kažem iskreno. Kao i uvijek". Kasnije je dodao da novac postoji u hrvatskom proračunu te se pozvao na svoje iskustvo župana i ministra. "Znam kako i znam na koji način možemo do toga doći", rekao je.
O suradnicima
U javnosti se spominju i imena ljudi s kojima bi SDP mogao surađivati u mogućoj budućoj Vladi, među njima Tonino Picula i Tomislav Tomašević. Na pitanje vidi li ih u Vladi, Hajdaš Dončić odgovorio je: "Ne".
"Tomislav Tomašević je najbolji gradonačelnik grada Zagreba od Holjevca. Evo, to je moje mišljenje, a nešto o tome znam. Tomislav Tomašević je gradonačelnik grada Zagreba", rekao je.
O Piculi je rekao da je njihov dobar kolega s kojim često razgovara. "Razgovaramo o nekim temama i u Ukrajini i u Srbiji, dobro se čovjek profilirao i uvijek je tu kad treba pomoć. Fin gospodin", rekao je.
Hajdaš Dončić potvrdio je i da svakodnevno razgovara s bivšim kolegom iz Vlade, a danas predsjednikovim savjetnikom Orsatom Miljenićem. Na pitanje uključuje li se Miljenić u koalicijske razgovore nije izravno odgovorio, nego je naglasio njihov dugogodišnji odnos.
"Orsat Miljenić i ja smo dugogodišnji prijatelji. I dakle, vole nekad različiti politički analitičari koji su, recimo, tražili neke usluge od SDP-a ili Možemo!, a nisu ih dobili, pa onda počnu komentirati neke stvari koje nisu točne. Mi smo prijatelji, mi nećemo mijenjati prijatelje", rekao je.
Na kraju razgovora Hajdaš Dončić upitan je što smatra najvažnijom točkom programa.
"Najvažnije mi je ukinuti, srušiti ograde koje su vidljive i nevidljive pred hrvatskim građanima. Dakle, ne samo ova na Markovom trgu, to je ono što sam pričao - liste čekanja, pravosuđe, proizvodnja. To je ključno", zaključio je predsjednik SDP-a.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare