Dok je Kremlj govorio o napredovanju, Ukrajinci su izveli tajnu operaciju "Vivaldi": Cure detalji

Jedan od najzanimljivijih elemenata operacije bila je upravo informacijska blokada. Prema Corriereu, ukrajinske snage uspjele su svoje pomicanje držati skrivenim dovoljno dugo da su čak i pojedini analitičari koji prate bojište iz otvorenih izvora kasno registrirali razmjere akcije. U početku je o svemu malo govorila i ukrajinska analitička platforma DeepState.