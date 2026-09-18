laži vojnog vrha
Dok je Kremlj govorio o napredovanju, Ukrajinci su izveli tajnu operaciju "Vivaldi": Cure detalji
Operacija je mjesecima držana pod velom tajne, a njezini razmjeri počeli su izlaziti u javnost tek posljednjih dana.
Dok je rusko vodstvo posljednjih mjeseci javno naglašavalo napredovanje svojih snaga u Donbasu, ukrajinska vojska je, prema pisanju talijanskog Corriere della Sera, istovremeno izvela opsežnu operaciju u području Limana. Operacija je mjesecima držana pod velom tajne, a njezini razmjeri počeli su izlaziti u javnost tek posljednjih dana.
Ukrajinske snage operaciju su nazvale 'Vivaldi', a detalje je 15. rujna prvi put javno iznio Andrij Bilecki, zapovjednik Trećeg armijskog korpusa. Prema njegovim riječima, završena je 'prva simfonija' operacije, nazvane po Vivaldijeva 'Četiri godišnja doba', dok se akcija nastavlja.
Bilecki je objavio da su ukrajinske postrojbe tijekom prve faze očistile od ruskih infiltracijskih skupina 75 četvornih kilometara i oslobodile dodatnih 10 četvornih kilometara teritorija. Prema njegovim navodima, ponovno su zauzeti Novoselivka, Oleksandrivka i Jarova, kao i rubni dijelovi Koorovog Jara, dok je oslobođeno i mjesto Serednje.
Ukrajinska strana tvrdi i da je operacijom teško narušena borbena sposobnost ruske 20. i 25. armije. Bilecki navodi oko 1500 poginulih ruskih vojnika, više od 12.000 uništenih dronova te stotine oklopnih vozila, topničkih sustava i druge tehnike. Te brojke nisu neovisno potvrđene, prenosi tportal.
Tajna je bila dio plana
Jedan od najzanimljivijih elemenata operacije bila je upravo informacijska blokada. Prema Corriereu, ukrajinske snage uspjele su svoje pomicanje držati skrivenim dovoljno dugo da su čak i pojedini analitičari koji prate bojište iz otvorenih izvora kasno registrirali razmjere akcije. U početku je o svemu malo govorila i ukrajinska analitička platforma DeepState.
U međuvremenu su ruski vojni blogeri počeli objavljivati informacije o problemima na tom dijelu bojišta, a potvrda ukrajinskog napredovanja stigla je i s ruskog kanala Rybar, jednog od poznatijih vojnih izvora na ruskoj strani.
Dok je Kremlj slavio napredak...
Corriere della Sera navodi i intrigantan nesrazmjer između slike koju je prema tom listu Kremlj dobivao s bojišta i onoga što se događalo na terenu. Dok su ukrajinske snage napredovale oko Limana, Vladimir Putin je, prema pisanju talijanskog lista, isticao rusko napredovanje prema Kramatorsku i Slovjansku.
Prema istoj analizi, Putin je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu govorio da se ruske snage pripremaju zauzeti ta ključna područja, dok su ukrajinske postrojbe u međuvremenu izvodile protunapad u sjevernom Donbasu. Corriere takav razvoj događaja navodi kao novi primjer mogućeg uljepšavanja informacija koje ruski vojni vrh dostavlja Kremlju.
Ukrajinski uspjeh kod Limana, međutim, ne znači da su ruske snage prestale napadati. Corriere upozorava da ruski udari i dalje stvaraju velike probleme diljem Ukrajine.
Posebno se izdvajaju balističke rakete i novi modeli brzih dronova s mlaznim pogonom, koje je zbog njihove brzine teško presresti. U dijelovima Donbasa pod kontrolom Kijeva intenzitet ruskih napada doveo je do pražnjenja pojedinih gradova, dok je kretanje cestama za preostale civile i dalje iznimno opasno.
Operacija 'Vivaldi' zasad tako predstavlja jednu od rijetkih novijih ukrajinskih akcija čiji se razmjeri vide tek nakon što je na terenu već proveden dio operativnog plana. Ukrajinsko vojno vodstvo pritom poručuje da 'prva simfonija' nije i posljednja faza.
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