Kako bez puno truda unijeti dovoljno tekućine tijekom dana? Stručnjaci imaju jednostavan savjet

"Ako prehranu učinite vrlo bogatom vodom, ona bi mogla postati manje hranjiva nego što vam je potrebno, osobito ako ste osoba s većim potrebama za hranjivim tvarima. Primjerice, vjerojatno ne biste željeli da mala djeca vrlo velik dio vode dobivaju iz hrane jer imaju male želuce, a velike potrebe za hranjivim tvarima. Stoga, ako jedu mnogo juha, salata i povrća, uz njih im treba ponuditi i druge namirnice bogatije hranjivim tvarima."