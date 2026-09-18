Provodite li previše vremena sami? Stručnjaci otkrivaju sedam znakova upozorenja

"Briga o sebi je važna, ali provođenje vremena nasamo i briga o sebi ne bi trebali značiti prekidanje kontakta sa svima oko nas", kaže neuropsihologinja Sanam Hafeez, direktorica centra Comprehend the Mind. "Po prirodi smo društvena bića i čak ljudi koji vole mnogo vremena provoditi sami imaju koristi od osjećaja povezanosti s drugima."