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utvrđuju se okolnosti

Učenik donio airsoft pištolj u školu u Požegi: Intervenirala policija

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N1 Info
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19. ruj. 2026. 19:43
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23.10.2025., .Zagreb- Ilustracija policije Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Prema prvim informacijama, u školi u Požegi jučer se dogodio zabrinjavajući incident nakon što je učenik u školu donio pištolj sa streljivom.

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Kako doznaje Požega.eu. riječ je o airsoft pištolju, odnosno replici oružja koja, ovisno o vrsti i načinu uporabe, može prouzročiti ozljede te u školskom okruženju svakako predstavlja ozbiljan sigurnosni rizik.

Nakon što je jedna od nastavnica saznala da učenik kod sebe ima takav predmet, odmah je obavijestila policiju. Policijski službenici ubrzo su intervenirali i poduzeli potrebne radnje.

Iz Policijske uprave požeško-slavonske potvrđeno je da su upoznati s događajem te da se utvrđuju sve okolnosti slučaja. Više detalja zasad nisu mogli iznositi s obzirom na to da je riječ o maloljetnoj osobi.

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Teme
airsoft pištolj policijska intervencija sigurnosni rizik učenik škola

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