utvrđuju se okolnosti
Učenik donio airsoft pištolj u školu u Požegi: Intervenirala policija
Prema prvim informacijama, u školi u Požegi jučer se dogodio zabrinjavajući incident nakon što je učenik u školu donio pištolj sa streljivom.
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Kako doznaje Požega.eu. riječ je o airsoft pištolju, odnosno replici oružja koja, ovisno o vrsti i načinu uporabe, može prouzročiti ozljede te u školskom okruženju svakako predstavlja ozbiljan sigurnosni rizik.
Nakon što je jedna od nastavnica saznala da učenik kod sebe ima takav predmet, odmah je obavijestila policiju. Policijski službenici ubrzo su intervenirali i poduzeli potrebne radnje.
Iz Policijske uprave požeško-slavonske potvrđeno je da su upoznati s događajem te da se utvrđuju sve okolnosti slučaja. Više detalja zasad nisu mogli iznositi s obzirom na to da je riječ o maloljetnoj osobi.
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