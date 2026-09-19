FOTO / Vojska Srbije tri dana vježbala uz granicu BiH: Mještane uznemirila pucnjava

Ministarstvo obrane Srbije

Mještani povratničkih naselja u Podrinju proteklih su dana s pojačanom pozornošću pratili snažnu pucnjavu i motorne čamce koji su odjekivali u neposrednoj blizini jezera Perućac. Razlog tome bila je redovita ljetna obuka i taktička vježba pripadnika 72. brigade za specijalne operacije Vojske Srbije, koja je održana od 15. do 18. rujna neposredno uz granicu s Bosnom i Hercegovinom.

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Prema službenim fotografijama i informacijama koje su objavili Ministarstvo obrane i Vojska Srbije, vojne aktivnosti izvođene su na strmim obroncima i stijenama na srbijanskoj strani, ali i na vodenoj površini samog jezera Perućac, uz korištenje brzih jurišnih čamaca, bespilotnih letjelica i potporu pripadnika ove specijalne postrojbe.

Jezero Perućac specifično je područje jer se nalazi uz granicu Bosne i Hercegovine i Srbije. Zbog toga svaka vojna aktivnost u neposrednoj blizini granice prirodno privlači pozornost stanovništva s obje strane.

Osim toga, važno je podsjetiti da razgraničenje između dviju država pretežno prati tok rijeke Drine – od srednjeg i donjeg dijela njezina toka kod Višegrada pa sve do mjesta gdje se Drina kod Srijemske Rače ulijeva u Savu.

Iz srbijanskog Ministarstva obrane pojasnili su da se takve ljetne obuke u ravničarskim i planinskim područjima tradicionalno provode svake godine s ciljem podizanja razine spremnosti.

Ministarstvo obrane Srbije

Vojni vrh Srbije iskoristio je ovu priliku za obilazak terena pa su specijalce tijekom vježbe posjetili načelnik Glavnog stožera Vojske Srbije general Milan Mojsilović i zapovjednik Nacionalne garde američke savezne države Ohio, general-bojnik Matthew Woodruff, koji je boravio u službenom posjetu Srbiji. Tom su se prilikom uvjerili u osposobljenost vojnika za izvršavanje složenih zadaća.

Cjelokupna aktivnost odvijala se u neposrednoj blizini povratničkih mjesta, a najbliže naselje Klotjevac smješteno je izravno na obali jezera.

Ipak, događaji na terenu izazvali su reakcije i zabrinutost lokalnog stanovništva.

Ministarstvo obrane Srbije

Dodatnu nelagodu i osjetljivost situacije kod dijela građana pojačava širi društveni kontekst, kao i aktualna atmosfera nakon nedavnih događaja u entitetu Republika Srpska, gdje su održavani skupovi potpore i veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića nakon njegove smrti. Zbog toga su se pojedini povratnici osjećali ugroženo te su privremeno obustavili svakodnevne obveze.

Dok je građanima u Srbiji preporučen dodatni oprez tijekom izvođenja vježbe, institucije Bosne i Hercegovine zasad se nisu oglasile niti su potvrdile jesu li uopće bile unaprijed obaviještene o tim manevrima u pograničnom području.

Prema međunarodnoj i domaćoj diplomatsko-sigurnosnoj praksi, kada se izvode vojne vježbe visokog intenziteta, poput manevara specijalnih postrojbi s bojevim streljivom, čamcima i bespilotnim letjelicama, u neposrednoj blizini državne granice – osobito na graničnim vodama poput jezera Perućac ili rijeke Drine, gdje granica može biti sporna, osjetljiva ili se nalaziti blizu naseljenih mjesta – uobičajena je diplomatska praksa da se susjednu državu unaprijed obavijesti.