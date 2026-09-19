redovita ljetna obuka
FOTO / Vojska Srbije tri dana vježbala uz granicu BiH: Mještane uznemirila pucnjava
Mještani povratničkih naselja u Podrinju proteklih su dana s pojačanom pozornošću pratili snažnu pucnjavu i motorne čamce koji su odjekivali u neposrednoj blizini jezera Perućac. Razlog tome bila je redovita ljetna obuka i taktička vježba pripadnika 72. brigade za specijalne operacije Vojske Srbije, koja je održana od 15. do 18. rujna neposredno uz granicu s Bosnom i Hercegovinom.
Prema službenim fotografijama i informacijama koje su objavili Ministarstvo obrane i Vojska Srbije, vojne aktivnosti izvođene su na strmim obroncima i stijenama na srbijanskoj strani, ali i na vodenoj površini samog jezera Perućac, uz korištenje brzih jurišnih čamaca, bespilotnih letjelica i potporu pripadnika ove specijalne postrojbe.
Jezero Perućac specifično je područje jer se nalazi uz granicu Bosne i Hercegovine i Srbije. Zbog toga svaka vojna aktivnost u neposrednoj blizini granice prirodno privlači pozornost stanovništva s obje strane.
Osim toga, važno je podsjetiti da razgraničenje između dviju država pretežno prati tok rijeke Drine – od srednjeg i donjeg dijela njezina toka kod Višegrada pa sve do mjesta gdje se Drina kod Srijemske Rače ulijeva u Savu.
Iz srbijanskog Ministarstva obrane pojasnili su da se takve ljetne obuke u ravničarskim i planinskim područjima tradicionalno provode svake godine s ciljem podizanja razine spremnosti.
Vojni vrh Srbije iskoristio je ovu priliku za obilazak terena pa su specijalce tijekom vježbe posjetili načelnik Glavnog stožera Vojske Srbije general Milan Mojsilović i zapovjednik Nacionalne garde američke savezne države Ohio, general-bojnik Matthew Woodruff, koji je boravio u službenom posjetu Srbiji. Tom su se prilikom uvjerili u osposobljenost vojnika za izvršavanje složenih zadaća.
Cjelokupna aktivnost odvijala se u neposrednoj blizini povratničkih mjesta, a najbliže naselje Klotjevac smješteno je izravno na obali jezera.
Ipak, događaji na terenu izazvali su reakcije i zabrinutost lokalnog stanovništva.
Dodatnu nelagodu i osjetljivost situacije kod dijela građana pojačava širi društveni kontekst, kao i aktualna atmosfera nakon nedavnih događaja u entitetu Republika Srpska, gdje su održavani skupovi potpore i veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića nakon njegove smrti. Zbog toga su se pojedini povratnici osjećali ugroženo te su privremeno obustavili svakodnevne obveze.
Dok je građanima u Srbiji preporučen dodatni oprez tijekom izvođenja vježbe, institucije Bosne i Hercegovine zasad se nisu oglasile niti su potvrdile jesu li uopće bile unaprijed obaviještene o tim manevrima u pograničnom području.
Prema međunarodnoj i domaćoj diplomatsko-sigurnosnoj praksi, kada se izvode vojne vježbe visokog intenziteta, poput manevara specijalnih postrojbi s bojevim streljivom, čamcima i bespilotnim letjelicama, u neposrednoj blizini državne granice – osobito na graničnim vodama poput jezera Perućac ili rijeke Drine, gdje granica može biti sporna, osjetljiva ili se nalaziti blizu naseljenih mjesta – uobičajena je diplomatska praksa da se susjednu državu unaprijed obavijesti.
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